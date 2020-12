Én jelentkeztem a koronavírus elleni védőoltásra – Elmondom, miért

Nagyon megosztott a világ és a magyar társadalom is azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán beadassa-e magának a koronavírus ellen kifejlesztett vakcinák valamelyikét, vagy csak később vállalja, amikor már több információ áll rendelkezésre. Én úgy döntöttem, jelentkezem itthon a védőoltásra, azt is elárulom, miért.

Nem mondhatnám, hogy a veszélyeztetett korcsoportba tartozom: fiatal vagyok, nincs ismert alapbetegségem, figyelek az egészséges táplálkozásra és aktívan edzek is (már ha aktívnak lehet tekinteni a március óta itthon végzett edzéseket). Ettől függetlenül nem érzem magam feltétlenül biztonságban: amennyiben elkapom a koronavírust, lehet észre sem venném, de az is lehet, hogy sokkal súlyosabb tünetekkel vészelném át a betegséget, ahogyan azt sajnos több fiatalabb betegnél is láthattuk már. Nem beszélve a korántsem megnyugtató hírekről, miszerint számos hosszú távú utóhatása is lehet a vírusnak még egy egészséges szervezet esetében is.

De van egy még nagyobb félelmem is: ha én tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel át is esek a víruson, még akkor is fennáll a veszélye, hogy átadom azt más honfitársamnak, idősebb családtagjaimnak, amit mindenképp szeretnék elkerülni. Én azok közé tartozom, akik – talán nem túlzás kijelenteni – komolyabban veszik ezt a vírust az átlagnál (folyamatos maszkhasználat március óta, vásárolt termékek fertőtlenítése stb.). A kontaktjaim számát minimalizáltam, a távolabb élő rokonaimmal hónapok óta nem találkoztam. Sokaknak megdöbbentő lehet az ilyen „életvitel”, hiszen ismerek olyanokat, akiknek az életében gyakorlatilag semmilyen változást nem hozott a világjárvány.

Hónapok óta élek ebben az „új élethelyzetben”, de egyáltalán nem ez az élet az, amit szeretnék. Elegem van a vírusból és abból, hogy ez határozza meg jelenleg az életem és ehhez kelljen igazodnom. Jobban mondva, nem, nem kell, én választottam ezt az utat. Hogy miért? Önmagam, a szeretteim és más emberek védelméért, mert számomra fontos a társadalmi felelősségvállalás.

Most viszont már vannak ígéretes vakcinák a világon, így felcsillant a remény, hogy véget érhet ez - az én értelmezésemben normális életvitelnek korántsem mondható - időszak. A jobb transzparenciával rendelkező oltások, illetve az új technológiát alkalmazó nyugati vakcinák (mRNS: Moderna, Pfizer) hatékonysága az eddigi ismereteink alapján nagyon magas, lehet bízni az eredményességükben, és reménykedni a biztonságosságukban. Több tízezer emberen tesztelték már ezeket a vakcinákat, ami kellően nagy minta az eredmények tekintetében, vagyis nem MI leszünk a következő tesztalany. Persze ez sem jelent 100%-os garanciát, de a vírussal való megfertőződés esetén biztos lehet benne bárki, hogy semmi baja nem lesz tőle és annak sem, akinek esetleg átadja?

Vannak persze kockázatok is, mint, hogy ezt a technológiát korábban nem használták széles körben, a hosszú távú (mellék)hatások pedig csak évek, akár évtizedek múlva lesznek ismertek, ha lesznek egyáltalán ilyenek, annyi időnk viszont nincs kivárni. Vannak, akik attól tartanak, hogy túl gyorsan fejlesztették ki ezeket a vakcinákat, holott régebben évek kellettek ilyen eredményekhez, de ne felejtsük el (és ezt a nézetet több virológus is osztja), hogy sokkal fejlettebb technológiákkal rendelkezünk most, mint 10 éve, ráadásul a világjárvány óriási figyelmet és erőforrásokat irányított a vakcinafejlesztésre.

AZÉRT FELMERÜL BENNEM A KÉRDÉS AZOK FELÉ, AKIK ÉLBŐL ELUTASÍTJÁK AZ OLTÁS LEHETŐSÉGÉT: ŐK MÉGIS MIRE SZÁMÍTANAK, MITŐL VÁRJÁK A MEGOLDÁST? Hogy varázsütésre EL FOG TŰNNI A VÍRUS A VILÁGbÓL?

Vagy ők is azok táborát erősítik, akik úgy vélik, ez is "csak egy kis influenza"? A spanyolnáthát okozó „influenza A vírus” sem tűnt el a világról, évtizedekkel később is világjárványokat okozott. Nem vagyunk járványszakértők, de valószínűsíthető, hogy sok jót nem várhatunk a koronavírustól sem.

Végeredményben két utat látok:

vagy elkapja az ember és meglátja mi lesz (idővel kicsi esély látszik az elkerülésére, pláne annak, aki aktív életet szeretne élni),

vagy beoltatja magát és bízik abban, hogy működni fog.

Én ez utóbbit választanám - megvédve ezzel magamat és a szeretteimet is – mert hiszek abban, hogy a vakcina kockázata kisebb, mint magáé a vírusé. Időt nyerni persze hasznos lehet (több orvosi kapacitás, több tapasztalat, ismeret a vírusról), de kérdem én, meddig? Személy szerint biztonságosabbnak érzem a tudósok megfeszített munkájának eredményét, mint „lesz, ami lesz” alapon élni.

A transzparensebb vakcinák közé jelen ismereteink szerint egyértelműen a nyugati vakcinákat sorolom, mivel az oroszok és a kínaiak úgy „nyerték” meg a vakcinafejlesztési versenyt, hogy számos fontos fejlesztési fázist átugrottak, így ők élesben tesztelnek, aminek nem szeretnék alanya lenni.

Tehát ha lesz lehetőségem Magyarországon a transzparens vakcinák valamelyikét megkapni, egy percig sem fogok azon gondolkodni, hogy beoltassam-e magam. Ezért jelentkeztem a védőoltásra, és mindezért fizetni is hajlandó lennék,

de csakis olyan vakcináért, amelyet biztonságosnak ítélek meg, amelyet én választhatok.

