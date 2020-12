Megjelent az idősek vásárlási sávjának felfüggesztéséről szóló rendelet

Pénteken éjszaka megjelent a Magyar Közlönyben az idősek vásárlási idősávjának felfüggesztéséről szóló kormányrendelet, amely szombattól, azaz mától hatályba is lépett.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

A változtatási szándékot már a csütörtöki Kormányinfón is jelezte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, illetve Novák Katalin családok védelméért felelős tárca nélküli miniszter arra hivatkozva, hogy ezt kérik az idősek, illetve az ünnepek előtt egyébként is nagy a tumultus a boltokban (pl. sokan vannak szabadságon, ajándékokat vásárolnak, stb.), így célszerű átmenetileg lazítani a szabályon, a fertőzésveszély mérséklése érdekében. A védett idősáv ugyanis szűkíti a 65 év alattiak vásárlási lehetőségeit, míg az idősek bármikor mehetnek vásárolni (a védett idősávban pedig csak ők, azaz hétköznaponként reggel 9-11 óra között, hétvégén 8-10 óra között).

Ezt a védett idősávot függesztette tehát fel a kormány az 576/2020. (XII. 11.) kormányrendelettel, amely szerint:

§ A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5/A. alcíme a következő 9/C. §-sal egészül ki: „9/C. § A védett vásárlási idősáv a Kormány ezzel ellentétes döntéséig felfüggesztésre kerül.” § Az R. a következő 28/A. §-sal egészül ki: „28/A. § (1) A védett vásárlási idősáv felfüggesztéséről szóló 576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet hatálybalépésétől a 9/A. §, a 9/B. §, valamint a 22. §-nak a 9/A. §-sal összefüggő rendelkezései nem alkalmazhatóak. (2) Az (1) bekezdés nem érinti a védett vásárlási idősáv felfüggesztéséről szóló 576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a 22. § alapján indított eljárásokat, azokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában alkalmazandó szabályok szerint kell elbírálni.” § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez tehát azt jelenti, hogy december 12-től, azaz szombattól felfüggesztették ezt a védett idősávot egészen addig, amíg ezt a kormány egy másik rendelettel vissza nem vonja majd.

A mai változásról a kormány koronavírus-portáljának szombati cikke is megemlékezik. Abban ez olvasható: „Mától a kormány felfüggesztette az idősek vásárlási idősávját, hogy a karácsonyi bevásárlások idején ne legyen tumultus az üzletekben. A felfüggesztés ezzel ellentétes döntésig marad érvényben – az erről szóló kormányrendelet pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. Szombattól időkorlátozás nélkül vásárolhat bárki az élelmiszerboltokban, a patikákban és drogériákban is. Az idősek vásárlási sávjának felfüggesztését a hazai kereskedelmi szervezetek kezdeményezték és azzal az Idősügyi Tanács is egyetértett. A vásárlás során továbbra is kötelező a maszk viselése. Az időseket arra kérjük, hogy ha tehetik, akkor inkább kérjék hozzátartozójuk segítségét a bevásárláshoz, de ha személyesen mennek vásárolni, akkor kerüljék a zsúfolt üzleteket!”

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán. Budapest, 2020. április 21.A Fővám téri Központi Vásárcsarnok - közismert nevén a Nagycsarnok - üzleteinek jelentős része a koronavírus járványveszély miatt zárva tart. Vevők a korlátozott időszakban is csak elvétve láthatók az óriási csarnok terében.