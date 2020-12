Mire számíthat Magyarország a járvány után? Lesújtó jelentés érkezett

Az koronavírus járvány miatt a Világgazdasági Fórum (WEF) idén, két évtizedes hagyományt megszakítva, nem adja közre hagyományos versenyképességi indexét. Ehelyett egy speciális jelentést állítottak össze, amivel azt vizsgálják, hogy az országok mennyire vannak felkészülve a járvány utáni gazdasági világra. A jelentés jóval szűkebb mintával dolgozik mint a korábbiak, mindösszesen 37 országra (köztük Magyarországra) vonatkozóan készült el az elemzés. A jelentés szerint Magyarország felkészültsége a következő évtizedre éppen csak elégséges. Egyedül digitális infrastrukturális felkészültségünk jobb jelentősen, mint a másik három visegrádi országé. Válságok idején a progresszív adórendszerek nagyobb hatékonysággal, az alacsonyabb jövedelműek és az egyre jobban eladósodó állam számára kedvezőbbek lehetnek. Magyarország egykulcsos rendszere ebből szempontból komoly hátrányt jelenthet. A legfontosabb versenyképességi szempont, hogy a gazdasági szereplői számára biztosítva legyen a hosszú távú jövőkép, enélkül ugyanis jelentősen csökken a kockázatvállalási hajlandóságuk.

A járvány új helyzetet teremtett

A koronavírus olyan gazdasági megtorpanást okozott, amelyre az 1929-es válság óta nem volt példa. A világ még nincs túl a járványon, és bár a vakcina érkezésével a járvány egészségügyi értelemben vett nehezén túl lesz az emberiség, azonban gazdasági értelemben az elkövetkező évek nagy valószínűséggel nehezebbek lesznek, mint az mögöttünk álló időszak. A gazdaságoknak újra kell indulniuk, és kérdés, hogy középtávon vissza lehet-e egyáltalán térni az elmúlt évek növekedési ütemeihez. Annyi bizonyos, hogy a gazdasági bővülés újraindításának komoly előfeltételei vannak, amelyek a fenntarthatóságot is befolyásolják - írja a Kopint-Tárki közleménye. (A cég a Világgazdasági Fórum magyarországi partnere.)

A Világgazdasági Fórum két évtizede minden évben közzéteszi a világ országainak versenyképességi rangsorát, amely tájékoztatja a döntéshozókat a gazdaság hosszú távú kilátásairól. Az idei évben, a kiadvány történetében először, a WEF nem készített rangsort, mivel a korábban közel 150 országból álló mintába 2020-ban a korlátozások miatt csupán ennek töredékéből érkezett be megfelelő mennyiségű adat. A Fórum ezért idén egy speciális különszámot adott ki, amelyben azt vizsgálják meg, hogy a nemzetgazdaságok mennyire készültek fel a gazdaságok újraindítására, és mekkora eséllyel képesek kitörni az elkövetkezendő években a jelenleg rendkívül nyomott növekedési körülmények közül.

A WEF lista idén tehát korántsem globális, mindösszesen 37 ország szerepel benne (köztük Magyarország). Hiányozik jó pár EU-s tagállam is (pl.: Lettország), azonban a fejlett országok nagyrészt lefedésre kerültek. A módszertan is megváltozott, a genfi székhelyi kutatóintézet 11 versenyképességi pillér szerint értékeli az országokat. Fontos megjegyezni, hogy a pontszámok nem globális rangsort mutatnak, csupán a mintába került országok terében értelmezhetők, ezért nem javasolt azokat a korábbi rangsorok részeként kezelni. Éppen ezért a WEF idén nem adott közre olyan aggregált pontszámot, amely egy mutatóba sűrítve jelezné az országok helyét a versenyképességi térképen.

Globális recessziók idején jellemzően más gazdasági megfontolások érvényesek, mint gazdasági prosperitás alatt. Fellazultak az adósságszabályok, az állam bértámogatást nyújthat rezidens vállalatoknak, versenyszabályok megkerülésével végezhet stratégiai fontosságú közbeszerzéseket stb. Ilyen intézkedések korábban bizonyosan rontották volna egy ország versenyképességi megítélését, ezzel szemben napjainkban mindezek elkerülhetetlenek azért, hogy a recesszió elmúlásával egy kevésbé gyenge gazdaság vágjon neki az újjáépítési időszaknak.

Az utóbbi években egyre több országban tapasztalták a kormányzati intézmények folyamatos erózióját, ami nem csupán a közbizalom erőteljes zuhanásában mutatkozott meg, hanem a visszaélések, súlyos hatékonyságvesztések terén is.

Mindez a vállalatokat és az állampolgárokat egy olyan környezetbe kényszerítette, amelyben a kockázatvállalási hajlandóság alacsony, és amelyben a politikai kapcsolatrendszer sokszor többet számít, mint a termelékenység és az innováció. Olyan intézményrendszerre van szükség, amely a gazdaság újraindulása után hosszú távú tervezhetőséget kínál az állam és a gazdaság egyéb szereplőinek kapcsolatában, és amely a kölcsönös bizalomra épül. Ehhez független és pártatlan bírósági rendszer, korrupciósemlegesség, és általános jogbiztonság szükséges.

Mennyire készült fel Magyarország a járvány utáni évtizedre?

Hazánk versenyképességi felkészültsége, bár az elmúlt években egyértelműen javulás tapasztalható, továbbra is inkább csak elégségesnek mondható. Fejlődésünk önmagunkhoz képest is lassú, a környező országokhoz képest pedig nincs érdemi elmozdulás, mivel a visegrádi országok is nagyjából annyit léptek előre versenyképesség terén, mint Magyarország, így relatív pozíciónk nem változott érdemben - írja a Kopint-Tárki. Az idei év különleges, és nem mérhető azokkal az eszközökkel, amelyeket a WEF korábban alkalmazott.

Hazánk a 11-ből mindösszesen 2 mutatóban előzi meg Lengyelország, Csehország és Szlovákia átlagát:

a digitális infrastruktúra elérhetőségében, valamint szabadalmak és innovációk terén, de sajnos ez utóbbi esetében még így is elmarad a vizsgált 37 (döntő többségében fejlett) ország átlagától. Örömre ad okot, hogy a digitális infrastruktúra terén az ország jelentős eredményeket ért el, így kijelenthető, hogy a digitalizáció terén szinte minden adott ahhoz, hogy vissza tudjunk térni a korábbi növekedési pályára, vagy egy új növekedési struktúrára álljunk át (például több távoli munkavégzés).

Legnagyobb lemaradásunk egyértelműen az adózás terén van, amely két forrásból fakad:

egyrészt a háztartások teljes bruttó adóterhelése (ÁFA, SzJA stb.) nagyon magas,

másrészről az egykulcsos adórendszer hatékonysága a gazdasági visszaesés idején megkérdőjelezhető.

Általánosságban igaz, hogy recesszió alatt a differenciált adóterhelés kedvezőbb lehet a növekedésre, mivel így az alacsonyabb jövedelműek fogyasztásának biztosítása hatékonyabb, miközben a magasabb jövedelműek teherviselésének növelése több adóbevételhez juttatja az államot, amely egyébként növekvő adósságállománnyal küzd. A vállalati oldalon már kedvezőbb az ország helyzete.

Azonban a különadók rendszere továbbra is csökkenti a kiszámíthatóságot, rövidíti a vállalati tervezés időhorizontját

- olvasható az elemzésben.

Magyarország kedvezőtlen pontszáma egyértelműen annak köszönhető, hogy egykulcsos adórendszerre állt át, amely tőkevonzó képességén keresztül egy növekedési időszakban járhat kedvező hatásokkal, recesszió időszakában, azonban akár káros is lehet a jövedelmi különbségekre, következésképp a fogyasztásra, és az állam adósságszolgálatára.

Intézményrendszerünk gyenge, bár nem tér el jelentősen a három visegrádi ország átlagától, azonban a régió kritikája, hogy a fejlett országokhoz képest a kormányzás hatékonysága térségünkben az egyik leggyengébb.

Kérdéses, hogy egy globális recesszió alatt a visegrádi országok, amelyek fő ereje az export, hogyan tud újra növekedési pályára állni.

A bizalom a háztartások, a vállalatok és az állam között gyakran nem tekinthető adottnak, ami jelentősen csökkenti a hazai cégek kockázatvállalási hajlandóságát, különösen, ha az állam válság idején nem támogatóként, hanem szelektív módon lép fel, mint ahogy ez tavasszal a magyar gazdasági mentőcsomagok idején is történt - írja a Kopint-Tárki.

Magyarország jelenlegi versenyképessége alapján tehát inkább nem készült fel a járvány utáni időszakra az elmúlt évek során.

Ezért valamelyest kedvezőtlenebb helyzetből indul a többi visegrádi országhoz képest.

Sajnos a mutatók többségében, főleg azok természete miatt (pl.: egészségügy, oktatás) továbbra sem várható rövid távú változás, azonban a jó digitális infrastruktúra kitörési pont lehet, ha a ráépülő fejlesztések hosszú távúak, tudatosak és nem kontraszelektívek - zárul az elemzés.

Címlapkép: Getty Images