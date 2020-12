Koronavírus: 3 hétig országos karantén lesz a lengyeleknél, teljesen lezárják Olaszországot az ünnepek körül

A tömeges mozgás elkerülésére a hétvégétől szigorú ellenőrzést vezetnek be a repülőtereken, vasútállomásokon, valamint a vásárlóutcákban is, december 24-től pedig Olaszország teljes lezárása várható egészen január 3-áig - közölte a kormány és a tartományok közötti kapcsolatokért felelős miniszter csütörtökön.

Francesco Boccia úgynevezett tartományügyi miniszter bejelentette, hogy

a kormány az ország teljes lezárására készül az ünnepek alatt.

A végleges szigorító intézkedéseket a miniszterelnök pénteken vagy szombaton jelenti be. Sajtóértesülések szerint december 24. és december 26. között, valamint december 30. és január 3. között az ország egész területén egész napos kijárási tilalmat rendelnek el, leállítják a kereskedelmet és a vendéglátást is. Más értesülések szerint a korlátozásokban nem lesz szünet, és egészen vízkeresztig, tehát január 6-ig eltarthatnak.

Ezt megelőzően december 21-től életbe lép a tartományok közötti közlekedés tilalma. A hétvégén ezért jelentős mozgás várható a közlekedésben: a repülőtereken, vasútállomásokon és autósztrádákon kiemelt forgalommal számolnak. Advent utolsó hétvégéjéről van szó, ezért vásárlók tömegei várhatók a városok központjaiban is, annál is inkább, mivel a kereskedelmi központok zárva tartanak, az üzletek viszont este kilencig nyitva lesznek. A hatóságok el akarják kerülni a múlt hétvégén történteket, amikor tömegek lepték el a vásárlóutcákat a biztonsági távolság mellőzésével, és a rendőrséget kellett bevetni az emberek terelésére.

Péntektől szigorú ellenőrzéseket indítanak a tömörülések elkerülésére: a belügyminisztérium 70 ezer rendőrt és katonát küld az utakra és utcákra, drónokat is bevetnek a gyalogos és járműközlekedés szabályozására.

A vásárlóutcákba korlátozott számban engedik majd be az embereket, Milánó központjában egyirányú közlekedést vezetnek be a gyalogosok számára is, az autósztrádákon még a pihenőhelyeken is igyekeznek feloszlatni a tömörüléseket. Az intézkedések szerint minden járműben csak két személy tartózkodhat, ha nem egy háztartásban élőkről van szó, és minden esetben kötelező a szájmaszk használata az autókban is. Az előírások megsértése négyszáztól ezer euróig terjedő bírságot von maga után.

Külön utat jár az északkeleti Veneto tartomány, ahol december 19. és január 6. között minden nap délután két órától lezárják a tartományt: délelőtt minden működni fog, délután viszont mindent leállítanak, tilos lesz a városok, települések közötti közlekedés, és a tartomány külső határait is lezárják.

San Marino Köztársaság zárás helyett az ünnepek alatt feloldja a korábbi korlátozásokat. A több mint 33 ezer lakosú miniállamban húsz fertőzött van kórházban, öten lélegeztető-gépen.

Az olasz egészségügyi minisztérium csütörtök esti adatai szerint egy nap alatt 18 236 új beteget szűrtek a korábbi valamivel több mint 17 ezerhez képest, több mint 185 ezer teszteléssel. Az elvégzett tesztek és az azokon szűrt fertőzöttek aránya továbbra is tíz százalék alatt van. Folyamatosan csökken a kórházban kezeltek száma, amely továbbra is meghaladja a 26 ezret. Intenzíven 2855 beteg van. Február óta több mint 1,9 millió fertőzöttet szűrtek, közülük több mint 1,2 millióan gyógyultak meg. Egy nap alatt 638-an haltak meg a korábbi 680 után, így a halottak száma elérte a 67 220-t. (MTI)