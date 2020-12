Koronavírus: idén 50%-kal többen haltak meg Magyarországon novemberben, mint tavaly

Sosem látott halálozási számokat láthatunk novemberben: több mint 15 ezer honfitársunk veszítette életét. A rekord a kontrollálatlanul terjedő koronavírus-járvány eredménye.

Novemberben 15 366 fő vesztette életét, 52%-kal, 5279 elhunyttal több az egy évvel korábbinál, jelentette a KSH. 2000. január óta ez a legmagasabb havi halálozási szám, amelyet akkor a tetőző szezonális influenzajárvány okozott.

Most a halálozások száma a koronavírus-járvány második hulláma miatt emelkedett meg jelentősen Magyarországon. A novemberi halálozási adat rekordnak számít, hiszen az év 11. hónapjában az elmúlt években 10 ezer körüli elhunytat számlált a hivatal.

Novemberben még nem jellemző az influenza-járvány, hazánkban január-februárban szokott megemelkedni a halálozások száma, havi 12 ezer fő körüli szintre. A novemberi adatok alapján látható, hogy a koronavírus-járvány második hulláma ősszel érdemben magasabb halálozási számokat hozott, mint egy téli influenza-járvány.

A szeptemberi halálozási adatokon még alig látszott a járvány hatása, októberben viszont már 15%-kal, többen haltak meg az egy évvel korábbinál, a novemberi 50%-os adat pedig a járvány nagyon gyors őszi terjedését jelzi.

Novemberben a koronavirus.gov.hu hivatalos adatai szerint kevesebb, mint 3200 fő veszítette életét a koronavírus szövődményei miatt. Az elmúlt 5 év átlagánál azonban idén 5000-rel többen haltak meg novemberben. Emiatt nagyon valószínű, hogy valójában sokkal többen halnak meg koronavírusban, mint amennyi a hivatalos adat, illetve az is meglehet, hogy a vírus minden más ellátásra is kedvezőtlen hatást gyakorolhat.

A többlethalálozásra tehát kétféle magyarázat lehet:

nem minden koronavírusban elhunyt szerepel a hivatalos statisztikában (koronavírusban hal meg, de nincs pozitív tesztje, ezért nem kerül a koronavírusos elhunytak közé), a koronavírus annyi egészségügyi kapacitást elvesz, hogy nem marad elegendő a többi betegnek, így esetleg más betegségben (nem koronavírusban) halnak meg.

Nyilván ezek kombinációja is elképzelhető, illetve meghalhat valaki úgy is, hogy nem koronavírussal került kórházba, hanem más betegséggel, de közben elkapja a fertőzést; és lehetnek olyanok is, akik nem igazán mernek orvoshoz fordulni, tartva a járványtól. Mindezek nem meglepőek, hiszen rengeteg országban nagyobb a többlethalálozás ebben az időszakban, mint a koronavírusban hivatalosan elhunytak száma. A kutatók a fenti két tényezővel és azok kombinációjával magyarázzák a helyzetet.

