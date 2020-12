Tíz éve indult, rengeteg vita övezte, most megújul, mi az?

A koronavírus-válság és az EU 2021-2027-es költségvetése és mentőcsomagja körüli vétóvita háttérbe szorított egy hosszú távon legalább annyira jelentős döntést, amely hosszú vita végére tehet pontot: Olaszország is beadta a derekát az ESM reformja körüli vitában és a jövő januári aláírás után megindulhat a módosított szerződés ratifikációs folyamata. Ezzel az eurozóna stabilitása jelentősen megnő.

Az Európai Stabilitási Mechanizmus reformja sokáig megfenekleni látszott. Mint cikkünkben is megírtuk, a mentőcsomag és a költségvetés összege és felhasználása körüli törésvonalakhoz (bármennyire elhalványította is őket a lengyel-magyar jogállamiság és vétó körüli harc) hasonlóak mutatkoztak az ESM körül is. Az „erkölcsi kockázat” elkerülése önmagában méltánylandó érv volt, de a piacok megnyugtatása egy állandó válságkezelő alapot kényszerített ki, ami maga után vont egy bizonyos mértékű kockázatmegosztást az eurót használó államok között. Az ESM a 2007-2008-as válságra válaszul, Cameron brit miniszterelnök ellenállása miatt kormányközi szerződéssel jött létre, hogy beavatkozzon – pénzt adjon –, ha egy tagállam vagy annak bankrendszere átmeneti pénzügyi nehézségekkel kerül szembe.

Már tavaly októberben is látszott, hogy tovább kell lépni, hogy a későbbi válságok ne rázzák meg annyira Európát, és hogy kiteljesedjen az egységes piac a bankszolgáltatások területén (vagyis a „bankunió”) is. Pierre Gramegna luxemburgi pénzügyminiszter 2021-re tette az Egységes Szanálási Alap (SRS) mögé állítandó vészhelyzeti tartalék (a „Backstop”) indulását.

Ez a jóslat most beválni látszik.

A hivatalos határidő ugyan 2023 volt, de addigra még fel is kell tölteni az alapot – a bankok befizetéseiből, az államok költségvetéseit ez nem fogja terhelni. A hivatalos közlemény szerint a bankszektor kockázatának csökkenése tette lehetővé a megállapodást, de nem hivatalosan tudni lehet, hogy a reformot az Öt Csillag Mozgalom ellenállása miatt az olasz Parlament blokkolta eddig, a pénzügyi-gazdasági megszorítási politika enyhítését követelve cserébe. Végül a múlt héten megadták a felhatalmazást Conte miniszterelnöknek, de hangsúlyozták, hogy a ratifikálás még hátra van.

A mostani megállapodás szerint hatékonyabbak lesznek a hitelkeretek a likviditási problémák kezelésében és a makrogazdasági (konvergencia és versenyképességi) kiigazításokban és az államadósságok fenntarthatóságának elősegítésében. Emellett létrejön az említett „backstop” az Egységes Szanálási Alap mögé, ha annak esetleg elfogyna a pénze.

Az európai (pontosabban eurozóna) szintű betétesvédelem is benne volt a csomagban, a mostani közlések azonban hallgatnak róla.

A megállapodást a kibővített eurócsoport (tehát a 27 EU tagállam) állam- és kormányfői fogadták el, és kiterjed az Európai Központi Bankkal együttműködő, de az eurozónán kívüli államokra is. Ezeknek azonban az ESM tagállamaihoz hasonlóan maguknak is fel kell állítaniuk a szükséges hitelkereteket az alap forrásainak biztosítására. Az Igazgatóság ülésein képviselőik megfigyelőként vehetnek részt (a legtöbb hiteldöntést az Igazgatóság hozza). Az állam-és kormányfők felhívták az eurócsoportot (az eurozóna pénzügyminisztereinek testületét), hogy folytassa a teljes bankunió létrehozásához szükséges további intézkedések kidolgozását.

A stabilitási támogatás feltétele, hogy a megsegített ország adóssága fenntartható legyen és képes legyen visszafizetni azt majd az ESM-nek. Irányadó, hogy az alap szerepe a végső hitelezőé és a folyósítás makrogazdasági feltételekhez kötött. Előirányoznak egy sürgősségi szavazási eljárást arra az esetre, ha a rendes döntési folyamat a segítség sürgőssége miatt nem követhető. Elsősorban az Európai Parlament ragaszkodott ahhoz is, hogy az Európai Bizottság nagyobb szerephez jusson a döntéselőkészítésben.

Érdekes kitétel (de feltételes), hogy az ESM-hez segítségért forduló ország hasonló kéréssel fordul az IMF-hez, amennyiben ez alkalmas. Ebben az esetben az IMF is részt vesz a tárgyalásokon az igénylő országgal. Esetlegesen, az IMF eljárásaihoz hasonlóan, magánfinanszírozók forrásai is bevonhatóak.

Az elővigyázatosság hitelkeretet olyan, fenntartható adóssággal rendelkező országok kaphatják, amelyek rajtuk kívülálló okokból szenvedhetnek el pénzügyi sokkot. Feltételként elsősorban azt kell vállalniuk, hogy fenntartják azokat a mutatókat, amelyek a hitelkeret odaítélhetőségének feltételét alkották. Ezek alapvetően stabil gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkoznak. Számszerű kritériumai: a GDP 3%-a alatti költségvetési hiány, egy országspecifikusan megállapított küszöbnél jobb strukturális költségvetési egyensúly és az államadósság GDP-hez viszonyított 60% alatti aránya, vagy annak a fenti határ fölé eső részének legalább évi egyhuszadával történő csökkentése az előző két évben. Van néhány nem kvantifikálható kritérium, amelyek elsősorban a külső egyensúlyt és a stabilitást célozzák, valamint egy ésszerű hozzáférést a pénzügyi piacokhoz.

Egy további megerősített feltételességű hitelkeret (Enhanced Conditions Credit Line) is rendelkezésre fog állni olyan országok számára, amelyek nem felelnek meg a „normál” hitelkeret feltételeinek, de további reformintézkedéseket vállalnak.

Ismét bebizonyosodott, hogy az Európai Unió képes továbblépni, de ehhez valamilyen erőteljes lökésre van szüksége.

Reméljük, hogy az elindult reformok végigviteléhez nem lesz azért szükség egy újabb válságra.

Szabó S. László

Címlapkép forrása: esm.europa.eu, a képen balra Klaus Regling, az ESM ügyvezető igazgatója fogadja az eurócsoport elnökeként Paschal Donohoe-t 2020. december 12-én az ESM székházában.