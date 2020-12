Megjelent a rendelet a kijárási tilalom felfüggesztéséről

A kormány hétfői jelzésével összhangban a közlöny legfrissebb számában megjelent a rendelet a karácsonyi időszak védelmi intézkedéseiről.

Az Orbán Viktor által aláírt rövid rendelet azt mondja ki, hogy a kijárási tilalom alóli felmentés a következő ponttal egészül ki:

3/A. § 2020. december 24-én este 8 óra és 2020. december 25-én reggel 5 óra között – a 3. § (1) bekezdésétől eltérően – megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás.

A rendelet szerdától hatályos és december 26-án már hatályát is veszíti.

Érdekességképp jegyezzük meg, hogy az eredeti rendeletben található, magánrendezvényre vonatkozó 10 fős korlát módosítását tételesen nem találjuk ebben a hétfői rendeletben, pedig a kormány előrevetítette, hogy itt is enyhítés jön. Az új szabályok szerint ugyanis a családi összejövetelek tíz fős korlátjába nem számítanak bele a gyermekek. Elképzelhető, hogy ezt a pontot nem is kell külön szabályozni, egyszerűen a gyakorlatban alkalmazzák majd szenteste az ellenőrzést folytatók.

Nem váratlan a döntés

Két héttel ezelőtt dőlt el, hogy a kormány január 11-ig meghosszabbítja a korlátozó intézkedéseket (kijárási tilalom, gyülekezési korlátozás, stb.), egyedül annak a lehetőségét hagyta nyitva, hogy december 24-én, vagyis szenteste napján speciális (a jelenleginél enyhébb) szabályok jöhetnek. Orbán Viktor miniszterelnök már a két héttel ezelőtti bejelentése kapcsán egyértelművé tette, hogy a szentestével kapcsolatos döntés december 21-én várható. Ez a bejelentés és kormányrendelet került hétfőn tehát nyilvánosságra.

Múlt pénteki rádióinterjújában ezt is megerősítette, amikor azt mondta, hogy "idén kiskarácsony lesz. A karácsony családi ünnep, ilyenkor az ország lábra kap és jön megy. De most erről le kell mondanunk. Ha úgy viselkedünk, ahogy szoktunk, és nagykarácsonyozunk, akkor árthatunk a rokonainknak. A szenteste szabályozása még nem biztos, erről hétfőn születik döntés a kormányülésen. Én örülnék a legjobban, ha legalább ez az egy este beleférne egy kicsit lazábban. Azt szeretnénk, hogy a tízfős összejöveteleken ne kelljen a 14 év alattiakat beszámolni a létszámba".

Vagyis a hétfői bejelentés és kormányrendelet tartalma egyáltalán nem meglepő, a Portfolio is ezeket a speciális szabályokat valószínűsítette korábbi cikkeiben.

Ahogy korábban írtuk: azt a kormánynak kell eldöntenie, hogy a szakértőik becslése alapján a szabályok egy estére történő lazításával mekkora kockázatot vállal és hogy ez milyen arányban van a döntés társadalmi előnyeivel.

Mit mutatnak a legutóbbi járványügyi adatok?

A legfrissebb járványadatok közül több is arra utal, hogy javul a helyzet (aktív esetek 7 napos mozgóátlagának, valamint a kórházban ápoltak és lélegeztetőgépen lévő betegek számának csökkenő trendje). A hétfő reggel megjelent adatok kapcsán azonban egy fontos szempontra is rámutattunk.

Sajnos az elhunytak száma továbbra is magas szinten stagnál. A 183 elhunyt alig marad el az eddigi csúcstól, és érdemben nem is látunk csökkenést annak ellenére, hogy az új fertőzöttek száma látványosan csökken. Tudjuk, hogy az új fertőzöttek számának csökkenése csak késleltetve érezteti a hatását az elhunytakat mutató adatokon, de az új fertőzöttek görbéjének december eleji lefordulása óta ennek már bőven meg kellett volna történnie, mégsem így lett. Több ok is lehet a háttérben, hogy miért nem látunk csökkenést: lehet, hogy az idősebb korosztály fertőződik meg, ezáltal nő a súlyos lefolyású betegségek aránya a teljes fertzőzésszámon belül, de az sem elképzelhetetlen, hogy a túlterhelődött egészségügyben nem minden súlyos beteget diagnosztizáltak koronavírussal az elmúlt hetekben, a tetőzéskor, így sokan úgy hunynak el egyéb betegségben, hogy a koronavírus-fertőzöttségük feltáratlan maradt (ez megmagyarázná a többlethalálozást idén, amely nem megfeleltethető csak a hivatalos koronavírus-halálozásnak) - tehát lehet, hogy azért nem látjuk az esést, mert korábban magasabb volt a koronavírussal fertőzött elhunytak száma. Sajnos azonban csak találgatni tudunk, valójában mi áll a háttérben.

