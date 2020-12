Durván fékezte a világot a koronavírus - De kik voltak a leggyorsabbak?

Az idén is megnéztük, hogy melyek voltak a világ leggyorsabban növekvő gazdaságai. Ahogyan azt megszokhattuk, a tízes listán az alacsony fejlettségű afrikai és kelet-ázsiai országok sorakoznak, bizonyítva, hogy nagy léptékben igenis létezik a világban a felzárkózás. 2020-ban azonban a top10-be kerülés fontos kritériumává vált, hogy a koronavírus-válság ne üsse meg annyira az országot, mint másokat. A globális fékezés még így is érződik: míg az elmúlt években jellemzően 6% feletti GDP-növekedés kellett az élbolyhoz, addig most 2% alatti bővüléssel be lehetett kerülni.

10-6.

Toplistánk alapját most is az IMF 2020-ra vonatkozó előrejelzései adják. A Nemzetközi Valutalap több mint 190 ország GDP-növekedését becsli meg.

10. Etiópia: 1,9%-os GDP-növekedés

Etiópia rendszeres részvevője a listánknak, hiszen nagyon szegény, ám gyorsan fejlődő térségről van szó. Afrika második legnépesebb országa az idén még hátra is csúszott a korábbi évek helyezéseihez képest. Ennél rosszabb hír, hogy a növekedés fenntarthatósága is sérült a járvány, illetve a társadalmi feszültségek éleződése miatt, az idén az IMF mentőcsomagjára is rászorult az ország.

9. Tanzánia: 1,9%

Tavaly a közepes jövedelmű országok kategóriájának aljára kúszott fel a Tanzánia, ami - ha nem is rendszeres szereplője a növekedési toplistának - évek óta gyors növekedést produkál. A jövedelmek dinamikus növekedése az idén is kellő ellensúlyt jelentett a pandémia közvetlen és közvetett hatásaival szemben, így a gazdasági visszaesést sikerült elkerülni. Az főre jutó 1000 dolláros nemzeti jövedelem azért jól mutatja, hogy még hosszú fejlődési út vár az országra.

8. Kína: 1,9%

Ha 5 éve azt halljuk, hogy Kína 2020-ban 2% alatti növekedéssel fog felkerülni a növekedési listára, rögtön tudtuk volna, hogy ez egy nagyon különleges év lesz - nem a jó értelemben. Kína tulajdonképpen példásan szigorú járványkezelésének köszönheti, hogy viszonylag gyorsan túlesett a válságon, és az év második felében már dinamikus növekedést tudott produkálni.

7. Benin: 2,0%

Afrika egyik leginkább demokratikus, ám igen szegény országa évek óta gyorsan növekszik, ebből tudott egy kicsit megőrizni a világjárvány közepette is. Bár a társadalmi feszültségek itt is mindennaposak, a gazdasági növekedés szerkezete fenntarthatónak tűnik, így rövid távon a kilátások biztatók.

6. Mianmar: 2,0%

Mianmar rendszeresen szerepel a növekedési éllovasok listáján. Az év elején most is 6% körüli növekedésben bízhatott, ám végül 2% -os GDP-bővülés is elég volt a toplistára kerüléshez. A nyersanyagokban bővelkedő, demokratikus normákban hiányt szenvedő ország jövőre már újra látványosan bővülhet.

