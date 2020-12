Az utolsó pillanatban dőlhet el a magyar minimálbér sorsa

Két nap múlva sor kerül az idei utolsó VKF-ülésre, ahol tárgyalnak a minimálbérről.

December 30-án ül össze a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF), hogy újabb körben tárgyaljon a jövő évi minimálbérről - értesült a Portfolio. Éppen azon a napon, amikor az idei utolsó kormányülés is lesz, vagyis mindenképpen muszáj lesz dűlőre jutniuk a feleknek. Ha ez nem történik meg, akkor a kormány dönthet a 2021-es minimálbérről.

A vállalati szféra képviselői 3%-kal emelnék meg a minimálbért a mostani állás szerint, korábban egyáltalán nem szerettek volna hallani semmilyen emelésről. Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének az alelnöke arról beszélt a Portfolio-nak, hogy "egyáltalán nincs meg a fedezete" a minimálbér 2021-es emelésének, utólag már az idei 8%-os növelésnek sem volt meg, hiszen a gazdaság közben 6%-kal visszaesett. Szerinte a 3%-os emelés méltányos, mert a kormány ekkora inflációval számol, így a "legszegényebbeknek, a legkisebb keresetűeknek" garantálja a reálbérük szinten tartását.

A munkavállalói oldal 6,5%-os béremelést szeretne elérni, korábban még 10%-os minimálbér-emelés volt a céljuk, de már ők is elmozdultak az eredeti álláspontjukról. A két oldal ajánlása azonban még most is távol van egymástól, és egyelőre egyik fél sem szeretne további engedményeket tenni.

A munkaadói oldal úgy véli, hogy a 3%-nál nagyobb emelésre csak akkor van lehetőség, ha csökkennek a járulékok, vagyis az állam lemond a járulékbevételek egy részéről. Ezt a munkáltaók a bérek emelésére fordítanák, így nőhetne nagyobb mértékben a minimálbér.

Arról is hajlandó tárgyalni a munkaadói oldal, hogy ha év közben kiderül, hogy az infláció végül magasabb lesz, mint 3%, akkor éppen annyit növelnének a minimálbéren, hogy a legkisebb keresetek megőrizzék a reálértéküket. Ez a módszer nem példa nélküli Magyarországon: a nyugdíjakat minden év elején a tervezett infláció mértékével emelik, és ha az árak végül nagyobb mértékben nőnek, akkor év végén kompenzációt kapnak a nyugdíjasok (elkerülve a nyugdíjak értékének a csökkenését).

