Kötelezővé lehet-e tenni az oltást? - Önrendelkezési jog vs. társadalmi együttélés

Fontos kérdésekről beszélgetett a HVG a koronavírus elleni vakcina kapcsán Zeller Judittal, a Társaság a Szabadságjogokért Magánszféraprojekt szakértőjével. Vajon ha nem lesz kötelező a koronavírus elleni oltás, elvárhatja-e egy munkaadó, hogy beoltassa magát az ember? Egy fesztiválszervező, egy színház, egy mozi, egy légitársaság szelektálhat-e az emberek között az alapján, hogy be vannak-e oltva vagy sem? Többek között ezekről is véleményt mondott a szakértő.

Bár még nem tudjuk a pontos részleteket, a tömeges oltások után lehetnek olyan szabályok, amelyek különbséget tesznek beoltottak és beoltatlanok között. A kérdés az, hogy milyen különbségtételnek lehet még realitása. Fontos, hogy megmaradjon a választás lehetősége, és ne kerüljenek nyomás alá az emberek, aminek kapcsán a munkahelyek egy kritikus területet jelenthetnek - fogalmazott Zeller Judit.

Most is vannak jogszabály alapján kötelező védőoltások, de vajon a munkáltató elvárhatja-e a munkavállalójától, hogy be legyen oltva, és ezt feltételül szabhatja-e egyes munkakörök betöltéséhez? Várhatóan munkahelyi szinten csak nagyon szűk körben teszik kötelezővé az oltást, de ha ez megtörténik, akkor

az egészégügyi törvényen alapuló pontos szabályozásra van szükség.

Az Alkotmánybíróságnak és a Strasbourgi Bíróságnak következetesen az az álláspontja, hogy a kötelező védőoltás legitim egy társadalomban, mert a társadalmi együttélés ténye, a társadalom legitim érdeke korlátozhatja az önrendelkezésünket is.

Nagyon fonts ugyanakkor, hogy ehhez egy szabatos és kiszámítható szabályozás alapján történjen. Nem mindegy, hogy milyen formában és milyen feltételekkel tesznek kötelezővé valamit. Az orvostudományban kiindulópont a „bizonyítékokon alapuló orvoslás”, aminek mintájára fontos lenne a „bizonyítékokon alapuló jogalkotás” is. Vagyis az, hogy a jogtudományon kívüli, egyéb tudományos tények, bizonyítékok, eredmények figyelembe vételével alkossanak meg egy jogszabályt.

Az önrendelkezési jog fontos, de a társadalmi együttélés is. Ha valaki a társadalmi együttélés előnyeit akarja élvezni, engednie kell az önrendelkezési jogából.

Elképzelhető, hogy egy fesztiválon elvárják, hogy be legyenek oltva a résztvevők, de például az iskola már kevésbé várhatja el ugyanezt a diákoktól, hiszen oda kötelező járni. Egy ombudsmani állásfoglalás szerint a gyereket akkor is fogadni kell az óvodában vagy iskolában, ha nincs meg az egyik kötelező védőoltása. Valószínűleg most is ez lesz irányadó.

A legfontosabb a jó kommunikáció és a hiteles tájékoztatás arról, hogy milyen kockázatokkal, illetve előnnyel jár egy oltás. A gyerekeknek kötelező védőoltásoknál is az látszik, hogy a szülő sokszor nincs rendesen tájékoztatva, nem tehet fel kérdéseket, az információhiány pedig szorongást okozhat. Van olyan ország, ahol nincs kötelező védőoltás, hanem tájékoztató anyagokkal kapacitálják az embereket, és ez hatásos. A hiteles kommunikáció az állampolgárok felé fontosabb, mint az elvárás megfogalmazása.

