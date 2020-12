45 ezer nőnek jár az örök életre szóló adómentesség

A kormány családtámogató politikáját a koronavírus-válság sem tudta felülírni, számos, a családokat segítő, a világjárvány káros hatásait mérséklő, új szabályt vezetett be, miközben a korábban meghozott intézkedések is tovább élnek - tájékoztatta az MTI-t Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.

A családi adókedvezmény új szabályrendszerét rögtön a 2010-es kormányváltás után fogadta el a törvényhozás, és míg 2010-ben csupán 12 milliárd forintnyi kedvezményben részesültek a szülők, addig idén a családoknál hagyott összeg eléri a 360 milliárd forintot - összegezte Tállai András.

Az elmúlt években folyamatosan bővült a gyermeket nevelő szülőknek járó adó- és járulékkedvezmények köre, összege; olyannyira, hogy jövőre hagyja az állam az eddigi legnagyobb összeget a családoknál - nyomatékosította az államtitkár.

A Pénzügyminisztérium számításai szerint 2021-ben várhatóan összességében csaknem 380 milliárd forint marad több mint egymillió szülőnél

- tette hozzá.

Idén két újabb elemmel bővült a családi kedvezmények köre.

Január 1-től egyetlen fillér személyi jövedelemadót (szja) sem kell fizetniük a kereső tevékenységből származó jövedelmük után azoknak a nőknek, akiknek négy vagy több gyermekük van. A rendelkezések anyagi elismerést - évente összességében több mint húszmilliárd forintot - adnak mintegy 45 ezer nagycsaládos anyának. A másik idei újítás 2020. július elsején lépett életbe, amelynek révén másfél százalékkal nőtt a szülőknél hagyható összeg, és több tízezer alacsonyabb keresetű szülő viheti haza így a teljes munkabérét adómentesen. Az új járuléktörvény rendelkezése szerint - magyarázta Tállai András - július elsején a négy járulék eggyé olvadt, az így létrejövő 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék teljes összegéből le lehet vonni a családi kedvezményt. Az államtitkár felidézte, hogy ez a kedvezmény 2020. június 30-ig nem járt a szülőknek, hiszen a 1,5 százalékos mértékű úgynevezett munkaerőpiaci járulék esetén nem lehetett igénybe venni semmilyen adókedvezményt.

Az adókedvezmények mellett a koronavírus-válság idején is számos családokat segítő intézkedést vezetett be a kormány - hangsúlyozta Tállai András. Az elmúlt időszakban bevezetett kedvezmények közül kiemelte, hogy a hitelmoratóriumnak köszönhetően közel másfél évig, 2021. június 30-ig nem kell törleszteni a hiteleket. A felsorolást folytatva elmondta, hogy mintegy 60 ezer szülőt segített a kisgyermekes családoknak szóló kedvezmény, amely a veszélyhelyzet alatt lejáró gyes-, gyet- és gyed-jogosultságokat hosszabbította meg, és mindezek mellett számos elemmel bővültek a gyermekes családoknak járó otthonteremtési kedvezmények is.

Csak az adókedvezmények révén 2011 és 2021 között közel 3000 milliárd forintot hagyott a családoknál a kormány.

