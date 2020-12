Ez lehet a koronavírus-járvány igazi nagy meglepetése

2021 legjelentősebb pozitív kockázatának a makroelemzők a vakcinaprogramok vártnál nagyobb hatásosságát, és így a járványhelyzet gyors konszolidálását látják - derül ki a Portfolio év végi körképéből. Az elemzőket arra kértük, említsenek meg néhány olyan fejleményt, amelynek bekövetkezési valószínűsége csekély, de jelentős pozitív hatást gyakorolnának a gazdasági és piaci folyamatokra.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Tegnapi cikkünkben bemutattuk, hogy milyen negatív kockázatok bekövetkezését látják a hazai makrogazdasági elemzők lehetségesnek, és bár 2020 után nehéz elhinnünk, de könnyen lehet, hogy 2021-ben inkább pozitívan csalódunk majd. Megkérdeztük az elemzőket arról is, hogy melyek lehetnek jövőre azok az alapforgatókönyvtől eltérő, de nem kizárható kockázatok, amelyek pozitív módon hatnának a gazdasági és piaci folyamatokra.

Fontos elmondani, hogy az alábbi események nem az elemzők alapforgatókönyvének részei - azaz nem ezek megvalósulását várják. Az alábbiakban olyan fejleményeket említenek az elemzők, amelyekkel nem számolnak, de megtörténhetnek, és ezek mind pozitívan hatnának a gazdasági/piaci folyamatokra.

A vakcina megváltja a világot

Az elemzők természetesen a pozitív kockázatok között is elsősorban a járvánnyal kapcsolatos eseményeket emelték ki. Jobbágy Sándor (Concorde) szerint kedvezően hathat, ha a 2020 végén, illetve 2021 elején jóváhagyott vakcinák a koronavírus-járványt eleinte súlyosbító vírusmutációk ellen is hatásosnak bizonyulnak, így az egyre szélesebb körben folyó beoltás a járvány gyorsabb megfékezését és a legtöbb gazdaság vártnál gyorsabb talpraállását teszi lehetővé. „A 2020-as várakozásokat felülmúló GDP-növekedés a legjelentősebb gazdaságokban már 2021 végére megvalósítja a visszatérést a válság előtti növekedési pályára, miközben az infláció továbbra is mérsékelt marad” – írja válaszában a Concorde elemzője.

Regős Gábor (Századvég) szintén ezt emelte ki: pozitív fejlemény lenne, ha év elején megérkezne több millió vakcina, aminek nyomán eltűnne a koronavírus és többet vissza sem térne. Ebben az esetben gyors kilábalás következhetne be a gazdaságban. Regős továbbá megemlítette a pozitív eshetőségek között, hogy Magyarországon találják fel a koronavírus (vagy más súlyos betegség) ellenszerét – ennek a későbbi bevitelek miatt is lehetne pozitív hatása.

Tardos Gergely (OTP Bank) is megemlítette a vakcinaprogramot: „a gazdaságok a támogató gazdaságpolitikák és egy hatékony oltóprogramnak köszönhetően a vártnál gyorsabban állnak helyre. Ez az alternatív forgatókönyv az alap-előrejelzésnél gyorsabb növekedési pálya felé mutat.”

Gyorsabban áll helyre Magyarország, nő a versenyképesség

A gyorsabb magyar helyreállásra és a versenyképességünk növekedésére az elemzők külön is kitértek. Regős Gábor szerint Magyarország jelentős előrelépést érhet el valamelyik versenyképességi ranglistán jövőre –ez pozitív üzenet lenne. Hozzáteszi ugyanakkor, hogy bár előrelépés előfordulhat, de a jelentős előrelépés valószínűsége csekély. A lehetőségek között említette továbbá, hogy a BMW-hez hasonló nagyságú beruházás kerül bejelentésre. „Mindenképpen pozitív üzenet lenne az ország versenyképességéről és a befektetői bizalomról” – fűzte hozzá. Ezen kívül mondott egy meglepőnek tűnő lehetőséget is, amelyhez maga is alacsony valószínűséget társíti:

Magyarország dönt az euró bevezetéséről – ennek tényleg csekély a valószínűsége, de a piac pozitívan értékelné

- írja Portfolio-nak küldött válaszában az elemző.

Nyeste Orsolya (Erste Bank) is írt az alapforgatókönyvhöz képest meglepően gyors kilábalás lehetőségéről a vállalati beruházások kapcsán: „Magyarországon a beruházások az idén elég jelentősen visszaestek a Covid-válság nyomán. 2021-ben már növekedés várható, azonban alap-előrejelzésünk egyszámjegyű, 5-7%-os beruházás-bővülést valószínűsít. Az év pozitív meglepetés lenne azonban ha – elsősorban a vállalati beruházások jelenleg vártnál gyorsabb felpattanásának köszönhetően – már a jövő év kétszámjegyű éves növekedést hozna a beruházásokban."

Tardos Gergely is említette a gyorsabb helyreállást: „a hazai gazdaság a támogató gazdaságpolitika és a magas átoltottságnak köszönhetően a vártnál gyorsabban áll helyre. A lakosság az elhalasztott fogyasztást bepótolja, illetve a lakásépítési támogatási program a beruházásokat támogatja.”

Pozitív jegybanki folyamatok

Jobbágy Sándor szerint nem kizárt, hogy 2021 folyamán minden globális jelentőségű jegybank megkezdi a digitális jegybankpénz kibocsátását. „Az új eszköz lehetővé teszi a monetáris politika és a költségvetési politika még hatékonyabb összehangolását (sőt, de facto összeolvadását) és segíti a meghatározó gazdasági centrumok kilábalását a járvány okozta válságból” – írja Jobbágy Sándor válaszában.

Nyeste Orsolya a Fed és az EKB szigorításában lát pozitív kockázatokat, amely szerint akár már 2021-ben elindul valamiféle normalizáció a globális monetáris politikákban „Igazából ezt inkább egyfajta vegyes kockázatnak mondanánk, hiszen a piacok általában nem fogadják jól a szigorúbb monetáris politika irányába történő elmozdulást.” – teszi hozzá.

S az alapforgatókönyvek szerint ettől nem is kell tartani, hiszen a jelenlegi várakozások szerint mindkét jegybank esetében egészen hosszú ideig maradhatnak a nyomott kamatok, a kiterjesztett eszközvásárlási programok, illetve a likviditás bőséges biztosítása.

- írja az Erste elemzője.

Hogy ez megváltozzon, ahhoz szerinte az kellene, hogy egy nagyon gyors felpattanás, növekedés-élénkülés valósuljon meg, egy olyan típusú visszarendeződés, ami együtt jár a deflációs kockázatok eltűnésével, illetve az infláció és az inflációs várakozások élénkülésével. „A vártnál jóval gyorsabb növekedésfelpattanás, a „vírus saga” elfelejtése, magunk mögött hagyása pedig mindenképpen pozitív kockázat lenne a jövő évre nézve” – írja válaszában.

Béremelés, konszolidált költségvetés, egyéb meglepetések

Jobbágy Sándor a pozitív hatású lehetőségek közé sorolja, hogy 2021-ben a hazai egészségügyi dolgozók bérét tovább emelik. „A jelentős mértékű korrekció a nyugat-európai egészségügyi szektorral versenyképes szintre hozza a béreket, segítve a munkaerő visszaáramlását.” – írja, és kitér a költségvetési vonatkozására is: „A lépés első körben költségvetési kockázatnak tűnik, de ezzel párhuzamosan 2021-ben EU-s döntés születik a költségvetési hiányra és az államadósságra vonatkozó szabály módosításáráról. Ettől kezdve nem egy rögzített GDP-arányos szint az uniós kritérium, hanem a gazdasági ciklus alakulásával korrigált mutatószámot kell figyelembe venni, így a tagországok nemzeti költségvetései rugalmasabban tudnak reagálni akár válsághelyzetekre, akár a gazdaság aktuális ciklikus pozíciójára.”

Nyeste Orsolya is szól a költségvetés helyzetéről a pozitív forgatókönyvek között, szerinte a magyar államháztartás konszolidációja a jelenleg vártnál gyorsabbnak bizonyulhat. „Idén az államháztartás GDP arányos hiánya akár a 9%-ot is elérheti, és PM várakozásai szerint nem lesz gyors a konszolidáció, hiszen jövőre is a GDP 6,5%-ra körül alakulhat a hiányszám. E téren egy pozitív kockázat lehet a jövő évben, hogy meglesznek a feltételek ahhoz (pl. vártnál gyorsabb növekedés), hogy az államháztartás helyzete a most gondoltnál gyorsabban konszolidálódjon. Ebben a forgatókönyvben az államadósság/GDP arány is a jelenleg vártnál gyorsabb ütemű csökkenésnek indulhatna az elkövetkező években. Az állam alacsonyabb finanszírozási igénye pedig akár a hozamok további csökkenését is elhozhatja.” – írja.

Regős Gábor kitért még az amerikai-európai szabadkereskedelmi tárgyalásokra is: „Újraindulnak a szabadkereskedelmi tárgyalások az EU és az USA között – bár a valószínűsége csekély és egyáltalán nem biztos, hogy megállapodáshoz is vezetne, a piacok vélhetően értékelnék.”

Címlapkép: Getty Images