Gulyás Gergely: a cégek nem kötelezhetnek koronavírus-oltásra

A járvány volt a központi témája Gulyás Gergely miniszter atv.hu-nak adott interjújában. Emellett a tárcavezető beszélt a vakcináról, az oltás elfogadottságáról, az uniós tagságról is.

Járványkezelés

A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt a portálnak, hogy "ha valaki megnézi a halálozási számokat, akkor azt látja, hogy Franciaországgal, Svédországgal, Horvátországgal vagyunk egy szinten", ezért az ellenzék naponta kérhetne elnézést a magyar egészségügyi dolgozóktól, mert "egy világjárvány alatt a svéd és a francia egészségüggyel azonos teljesítményre vagyunk képesek". Ez önmagában indokolja azt a soha nem látott mértékű orvosbéremelést, amely a hálapénz eltörlésével együtt január elsején hatályba lép - mondta.

A magyar koronavírus-adatokat éppen tegnapi cikkünkben helyeztük nemzetközi összehasonlításba.

Vakcina

Azt is megkérdezték a minisztertől, hogy beoltatja-e magát. Úgy válaszolt, hogy

amikor sorra kerülök.

Vagyis ugyanazt mondta, mint Orbán Viktor sajtófőnöke arra a kérdésre, hogy a kormányfő mikor oltatja be magát.

Gulyás Gergely még hozzátette: nyilván először azok kapnak oltást, akik az egészségügyben dolgoznak, a védekezésben nélkülözhetetlenek és utána pedig azok, akik egészségügyileg legveszélyeztetettebbek. Én a harmincas éveim végén nem tartozom ebbe a körbe.

Arra a felvetésre, hogy a cseh miniszterelnök, Babis elsőnek oltatta be magát, Gulyás úgy reagált, hogy ez a belpolitikai különbségeket mutatja.

Mert Magyarországon, ha egy politikus elsők között oltatná be magát, úgy, hogy egyelőre csak néhány ezer vakcina áll rendelkezésre, a népharag miatt nem sokáig maradna hivatalban...

Arról is megnyugtatott mindenkit, hogy mindenkinek jutni fog vakcina. Azt viszont nem részletezte, hogy melyik.

Arra a felvetésre, hogy a vakcina társadalmi elfogadottsága bizalmi kérdés is, kifejezi a kormány iránti bizalmat, az egészségügyi rendszer iránti bizalmat, Gulyás Gergely azt válaszolta, hogy "vagy éppen az Európai Unió, az Egyesült Államok vagy Kína iránti bizalom kérdése".

"Szerintem minden olyan oltás, amit a magyar egészségügyi hatóság, vagy más komoly kutatási háttérrel rendelkező nagy ország egészségügyi hatósága a három tesztelési fázis után engedélyezett, az megbízható" - fűzte hozzá.

Valamilyen hiteles igazolásnak kell lennie - felelte arra a kérdésre, hogy lesz-e vakcina-útlevél. Szavaiból az is kiderült, hogy a munkáltatók nem kötelezhetnek az oltásra. Később azt is elmondta, hogy az oltás mindenkinek önkéntes, így a kormány tagjainak is.

"Szerintem az oltást nem lehet kötelezővé tenni. Alapelv, hogy az oltás önkéntes" - fejtette ki.

Európai Unió

Az interjúból az is kiderült, hogy a tárcavezető igennel szavazna arra, ha népszavazás lenne az EU-tagságról. "Mivel Magyarországnak ma az az érdeke, hogy az Európai Unió tagja legyen" - mondta. "A szavazatom attól függ, hogy mi Magyarország érdeke. Mivel ma az uniós tagság, ezért ennek megfelelően szavaznék be- és kilépésről egyaránt" - fogalmazott.

