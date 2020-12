Karikó Katalin: már az első oltás 88%-os védettséged ad

Saját magam mindig tudtam, hogy amit csinálok, az fontos, de semmilyen kitüntetésre nem vártam, nem a díjakért dolgozom - hangsúlyozta Karikó Katalin, a BioNTech cég alelnöke a Kossuth Rádió csütörtöki adásában.

Karikó Katalin kapta meg először a Közmédia Év Embere Díjat. A biokémikus szabadalma alapján fejlesztették ki a koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni oltások egyikét.

A kutató a műsorban elmondta, hogy nagyon örült az elismerésnek, de nem a díjakért dolgozik, utoljára 40 éve, 1980-ban kapott ösztöndíjat a Magyar Tudományos Akadémiától.

Mint mondta, azért is örül a közmédia elismerésének, mert így a többi kutatónak is több figyelem juthat, és a jövőben jobban elismerhetik a munkájukat és a rangjukat a társadalomban, de a fiatalok érdeklődését is felkeltheti a tudományos pálya iránt.

Arra a felvetésre, hogy sokan a Nobel-díj várományosaként emlegetik, úgy fogalmazott: nem gondol ilyenekre, nem számít semmire. A legnagyobb öröm az volt a vakcinával kapcsolatban is, hogy az embereknek reményt adott arra, hogy az életük visszatérjen a normális kerékvágásba - hangsúlyozta, hozzátéve, nagyon jól esett neki, amikor a Pennsylvaniai Egyetemen az oltásra váró orvosok és nővérek megtapsolták őket. "Azt hiszem el is sírtam magam" - idézte fel a kutató, aki december 18-án kapta meg az első oltást.

Mint mondta, a második oltást január elején kapja meg, de a statisztika szerint már az első is 88 százalékos védettséget ad. "Még az oltás helye sem fájt" - válaszolta arra a kérdésre, hogy tapasztalt-e valamilyen mellékhatást.

A kutató rengeteg megkeresést kap, mint mondta, igyekszik mindennek megfelelni. Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált neki. "Örült, hogy ilyen eredményeket értünk el, és ezáltal megoldódik ez a nagy probléma és vége lesz a járványnak" - idézte fel Karikó Katalin, hozzátéve, hogy a miniszterelnök a véleményét is kikérte a vakcinákról, hogyan működnek, mennyiben különbözik az új vakcina a régiektől.

Jövő évre a kutató azt kívánja, hogy egy vírusmentes év legyen, az emberek újra visszatérhessenek a családjukhoz és félelem nélkül gyűlhessenek össze, az olimpiát meg lehessen tartani, színházba, koncertekre lehessen járni. "És felejtsenek el mindent: a vírust, a vakcinát, engem is, élvezzék hogy az élet visszatér a régi kerékvágásba" - fogalmazott Karikó Katalin.

