Hiába a zárlat, tombol a koronavírus Izraelben

Az eddigi zárlat nem csökkentette az aggasztóan magas koronavírus-fertőzési adatokat Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja szerdán.

Két egymást követő napon, hétfőn és kedden is nyolcezer fölött volt az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Izraelben a tizedik napja tartó zárlat ellenére. Péntektől tovább szigorítanak a karanténon. Kedden végezték a járvány kitörése óta a legtöbb tesztet Izraelben, s a 121 816 esetből 8164, 6,8 százalék vírushordozónak bizonyult.

Továbbra is az ultraortodox közösségekben terjed a legjobban a koronavírus, és ott okozza a legnagyobb gondot a zárlat pénteken életbe lépő szigorítása is, amely az összes oktatási intézmény bezárását írja elő, mert a vallási vezetők tiltják az internet otthoni használatát, és ezért nem tudják megszervezni a távoktatást. Ráadásul ezekben a különösen vallásos családokban tilos a születésszabályozás is, és a kicsi, zsúfolt lakásokban rengeteg gyerek tartózkodik a karantén alatt egy időben, iskolai elfoglaltság nélkül.

Az egyik legbefolyásosabb ultraortodox rabbi, Chajim Kanyevszki kedd délután előbb áldását adta a péntektől kezdődő iskolabezárásra, majd visszavonta beleegyezését. Az állami szervek a gyakorlatban nem hajtatják végre a kormány döntéseit ezekben a közösségekben, tehát várhatóan tovább fognak működni a koronavírussal leginkább fertőzött jeruzsálemi intézmények, és országszerte a litván vallási irányzathoz tartozó haszid iskolák.

Az alagút végén már látható fényt az oltások jelentik, amelyek kedden a viszonylag lelassult ütem ellenére is további 115 100 izraelihez jutottak el. Csak erre a hétre elegendőek a Teva gyár logisztikai központjában őrzött vakcinák, a rendelőintézetekben már nem fogadnak új oltásra jelentkezőket.

Ezen a héten még beoltják a már korábban feliratkozottakat, de jövő héttel kezdődően csak a december huszadikán elindult oltási kampányban már beoltottak három hét múlva esedékes újraoltását végzik, amíg meg nem érkeznek várhatóan februárban a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyag újabb szállítmányai.

Az oltási kampány első hullámában, első három hetében eddig 1,485 millió embert sikerült beoltani rendkívüli gyorsasággal, a következő hetekben minden hatodik izraeli, elsősorban a hatvan éven felüliek és a veszélyeztetett csoportokhoz tartozók már védettek lesznek a járvány okozta betegségekkel szemben.

Március óta 458 132-en fertőződtek meg koronavírussal. Jelenleg 59 229 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben február óta 3495-en haltak meg. Jelenleg 1445 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 824-en súlyos állapotban vannak, 207 embert kapcsoltak lélegeztetőgépre.

