Koronavírus: drámai halálozási adatot közöltek Magyarországról

Egy hét alatt 3616 fő veszítette életét a KSH legfrissebb heti halálozási adatai szerint, a 2020-as 50. héten. Ami viszont sokkal szomorúbb, hogy a november közepi, 46. heti halálozást a KSH feljebb korrigálta, így az akkori heti halálozás 3829 fő lett, ami rendkívül szomorú rekordot jelent.

December 7. és 13. között 3616 halálesetet regisztrált a Központi Statisztikai Hivatal a most frissített adatközlés szerint. Gyűjtésünk szerint azon a héten hivatalosan 1146 fő veszítette életét koronavírus-fertőzéssel összefüggésben, miközben a 2019-es évhez képest azon a héten a többlethalálozás 1090 fő volt.

Ahogy az alábbi grafikon mutatja, december elején "békeidőben" hetente 2600-an halnak meg. A koronavírus-járvány miatt most - az újonnan közölt héten - 1200-zal többen haltak meg egy hét alatt. Ez 50%-os növekedésnek felel meg az előző évek azonos időszakaihoz mérve.

Érdekességképp kiemeljük, hogy a KSH időközben frissítette a korábban közölt heti halálozási számokat is, így a november közepén látott - előzetesen közölt - 3664 fős heti halálozási számot 3829 főre emelte, vagyis 165 halálesettel korrigálta feljebb az adatot. Ez pedig azt is jelenti, hogy

a november 9-i héten kimutatott heti halálozási adat a legmagasabb érték 2014 év vége óta, amióta a KSH heti adatai a rendelkezésünkre állnak.

Ezek alapján pedig azt is el kell mondani, hogy várhatóan a most közzétett (legutóbbi két heti adat) november 30-i heti és december 7-i heti halálozási adatokat is felfelé fogja módosítani a KSH a későbbi adatközléskor, melynek következtében várhatóan újabb szomorú rekordokat (vagy rekordközeli értékeket) fogunk látni.

Miután az elmúlt hetekben sokkal gyorsabban nő az összes elhunyt száma, mint a koronavírusban hivatalosan meghaltaké (kivéve az utolsó két hét előzetes adatát, de ezt várhatóan felfelé korrigálja a KSH), így egyre inkább biztosak lehetünk abban, hogy valójában sokkal többen halnak meg koronavírusban, mint amennyi a hivatalos adat, illetve a vírus minden más ellátásra is kedvezőtlen hatást gyakorolhat.

Címlapkép: Védőruhába öltözött orvosok a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított osztályon a fővárosi Szent János Kórházban 2020. december 15-én. Forrás: MTI/Balogh Zoltán