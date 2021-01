Koronavírus Magyarországon: itt a friss adat, megugrott az új fertőzöttek száma

In English

Az előző négy napinál több, 2047 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 331 768 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 118 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 198 főre emelkedett - közölte a koronavirus.gov.hu kormányzati portál.

A 2047 új eset magasabb az előző négy napi adatnál és az elmúlt hét nap 1746-os átlagánál is, ugyanakkor még nem számít kiugrónak, hiszen az ünnepek alatt kisebb kapacitással működtek a mintavételek, és a pedagógusok év eleji gyorstesztjeinek az eredménye is most jelenhetett meg a számokban.

A halálesetek száma 118, ez szintén meghaladja az elmúlt négy nap adatát, és az idei második legmagasabb számnak számít. Az elmúlt hét nap átlagában 110-en hunytak el naponta a koronavírus-fertőzöttek közül.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 179 541 fő, az aktív fertőzöttek száma 142 029 főre csökkent. Utóbbi egy hét alatt 16%-os, egy hónap alatt 18%-os csökkenést jelent, vagyis úgy tűnik, a korlátozások működnek.

5646 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 396-an vannak lélegeztetőgépen, ezzel előbbiek száma egy hét alatt 8%-kal, utóbbiaké 7%-kal csökkent. Az egy hónappal ezelőtti helyzethez képest kórházban 27%-kal, lélegeztetőgépen 40%-kal vannak most kevesebben a koronavírus-fertőzöttek közül.

Immár 25 kórházi oltóponton zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, és már zajlik az előkészület idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltására. A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések.

A koronavirus.gov.hu-n megjelent mintavételi adatok nem túl megbízhatók: az előző napi 27 265 után most mindössze 1985 tesztet mutat a statisztika, így a pozitivitási arányra egy 100% fölötti arány jön ki. A tegnapi magas mintavételi számot a pedagógusok év eleji gyorstesztjeinek feltüntetése magyarázhatta, ezeknek a mai esetszám-emelkedésben is lehet szerepük. Ha az elmúlt két nap adatait összesítve nézzük, akkor 10,0%-os pozitív tesztarányt kapunk.

(Az alábbi ábrán a mai 100% feletti arányt nem szerepeltetjük.)

