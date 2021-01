Oltásigazolással mehetünk csak tömegrendezvényekre? Ezt tudjuk eddig a magyar rendszerről

A kormányközeli Ripost friss értesülései szerint könnyen elképzelhető, hogy sok helyre, főleg tömegrendezvényekre csak az oltással rendelkezőket és a koronavíruson már átesetteket fogják beengedni Magyarországon is. Több nemzetközi cég is szerződést kötött digitális oltásigazolások fejlesztőivel, Franciaországban pedig már a parlamentig jutottak a tervek. Úgy tűnik, technológiailag Magyarország sincs e téren lemaradva: a két mobilapplikációból álló magyar rendszert karácsony előtt kifejlesztették, összefoglaljuk, mit tudunk eddig róla.

„Lesz olyan koncert, focimeccs vagy konferencia, amit nem látogathat olyan ember, aki nincs beoltva. Ez igaz lehet több utazási célpontra is. Az oltottság igazolásához egy digitális egészségügyi útlevélre lesz szükségünk. A belügyminisztérium már kifejlesztette ehhez a technikai hátteret is” – írja a lap.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 12. 22. Csak oltásigazolással mehetünk majd be egy sor helyre Magyarországon is

Utóbbi egyébként nem újdonság: ahogy arról már december 23-án beszámoltunk, Szabó Bálint, az Országos Kórház-főigazgatóság egyik főigazgató-helyettese azt mondta a Magyar Nemzetnek: az alkalmazásrendszer elkészült, és amint átesett a megfelelő vizsgálatokon, minden magyar állampolgárnak elérhetővé válik. A rendszerről Orbán Viktor is beszélt karácsony előtt:

„Megnéztük a vakcinaigazolás digitális verzióját, mert arra készülünk, hogy akik már védettek, átestek korábban a fertőzésen vagy a vakcinával beolttatták magukat és így védetté váltak, nekik legyen egy igazolványuk, amely arról szól, hogy védettek, illetve ők már nem fertőznek meg senkit. Ez összhangban van az Európai Unió azon törekvésével, hogy egy ilyen digitális útlevelet is létrehozzunk. Ennek az első verzióját most a Belügyminisztérium kifejlesztette, és azt meg is tekinthettük.”

Kapcsolódó cikkünk 2020. 12. 23. Oltásigazolás Magyarországon: már Orbán Viktor is erről beszél

Szabó Bálint elmondása szerint az alkalmazás két mobilapplikációból áll, az egyik maga a Covid-útlevél, a másik pedig az ellenőrző alkalmazás, amellyel igazolhatóvá válik adott állampolgár Covid-védettsége az elmúlt 14 napban végzett koronavírustesztek eredménye, valamint a kapott védőoltások alapján. Kiemelte: az applikáció azokat az adatokat tartalmazza, amelyek egyébként is szerepelnek az EESZT rendszerében, a program azonban a részletes betegadatokat nem jeleníti meg. További részletek:

az alkalmazás - adatvédelmi szempontból megfelelő módon - azonosítja az állampolgárt(például az összerendelési nyilvántartásban szereplő adataival, a taj-számával, de szükség esetén az adatbiztonság tovább fokozható a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatásaival).

Ha megtörtént az azonosítás, az alkalmazás az elmúlt időszakban detektált fertőzéssel kapcsolatos információkból, az elvégzett koronavírustesztek eredményei, valamint a kapott védőoltások alapján kiadja a Covid elleni védettségről szóló igazolást.

Ezután az eredmények egyszerűen olvasható módon és egy biztonságos (hiteles aláírást és időpecsétet tartalmazó) QR-kódban összegezve is megjelennek, hogy az ellenőrzést kérő ellenőrizhesse az információk hitelességét.

A Covid-útlevél belföldön és külföldön is használható, hogy a szolgáltatásokat végzők (például fodrászok, reptéri check-in személyzet, mozijegyet ellenőrző személyzet) a QR-kód beolvasásával egyszerű visszajelzést kapjanak a Covid-útlevélbirtokos védettségéről a koronavírussal szemben.

Külföldön is terveznek hasonlókat:

a Lufthansa és a Swiss Airlines már szerződést kötött a Common Pass nevű applikáció fejlesztőivel, az app már nemsokára letölthető lesz,

a Ticketmaster az egészségügyi adatokat tartalmazó telefonos applikációt vezet be a koncertekhez, a cég az oltásigazolás mellett a negatív tesztet is elfogadja majd.

Az Euronews szerint a svájci labdarúgó szövetség már jelezte, hogy vakcinaútlevélhez kötné a meccslátogatást és

a francia törvényhozás is készített egy tervezetet, miszerint csak a védettséget szerzett utasok használhatnák a tömegközlekedést. A jogalkotást viszont elnapolták.

A bizonytalanságot egyelőre az okozza, nem tudni, mikor és hányan fogják tudni megkapni az oltást. További külföldi példákról alábbi cikkünkben írtunk:

Friss cikkünk arról, hogy a turizmusban nagy szerepe lehet a vakcinaútlevélnek:

Kapcsolódó cikkünk 2021. 01. 05. A vakcinaútlevéltől függ a turizmus feltámadása?

Címlapkép: Getty Images