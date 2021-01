Megváltoztatnák az oltási sorrendet

A népegészségügyi központ által közzétett oltási menetrend átgondolását kérik a kiskereskedelem képviselői - számolt be a Magyar Nemzet.

"Fel kívánjuk hívni a Nemzeti Népegészségügyi Központ figyelmét, amely közzétette a covid-vírus elleni hivatalos vakcinázási tervet a prioritásokkal, hogy vegyék fontolóra a kiskereskedelemben dolgozók besorolását, akik jelenleg a hét, meghatározott társadalmi csoportból a hatodikban kerülhetnek sorra az oltási programban. Úgy látjuk, hogy a kereskedelmi dolgozók vírusfertőzésnek való napi kitettsége majdnem megközelíti az egészségügyi dolgozók veszélyeztetettségét, ezért kérjük, hogy az önkéntes alapon kérhető oltást a tervezettnél hamarabb kaphassák meg a lakosságot kiszolgáló bolti alkalmazottak" – hívta fel a napilap figyelmét Bubenkó Csaba.

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke azzal érvelt, hogy a kiskereskedelemben úgynevezett kritikus, azaz a társadalom jóléte szempontjából alapvető és veszélyhelyzetben komoly biztonsági intézkedésekre volt szükség már a korábbi járványhullámok esetén is.

"Mindenki számára szokatlan volt például, hogy egy ideig a honvédség szakértőinek közreműködésével zajlott az áruházi értékesítés, ami a vásárlókat megerősítette, mert a kormány és az operatív törzs ezzel is biztosította, hogy a korlátozások miatt az országban sehol ne akadjon el a napi élelmiszer-ellátás" – mondta az érdekképviseleti vezető, aki azt is hozzátette, hogy a boltok világában tapasztalja leginkább a lakosság, hogy a járvány miatt megváltoztak a mindennapok, például a 20 órakor kezdődő kijárási korlátozáshoz igazodik a ma is érvényben lévő, 19 órai záróra.

Azt javasolja, hogy a kiskereskedelmi dolgozók a besorolás szerint negyedikként kerüljenek sorra, egy időben azokkal a dolgozókkal, akik a rendvédelmi szerveknél állnak alkalmazásban, és a munkájuk szerint közvetlen kapcsolatba kerülnek a lakossággal.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor