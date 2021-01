Koronavírus Magyarországon: kijött a szombat reggeli jelentés

2 716 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 340 459 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 114 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 554 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 193 172 fő, aktív fertőzöttek száma 136 733 fő. 5 126 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 365-en vannak lélegeztetőgépen - derül ki a tájékoztató oldal közleményéből.

2 716 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 340 459 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. A szombat reggel közölt napi esetszám valamivel alacsonyabb, mint az elmúlt napok adata, ugyanakkor a napi esetszámokat ábrázoló 7 napos mozgóátlag ismét emelkedésnek indult, e szerint az elmúlt 7 napban átlagban 1967 új fertőzöttet találtak itthon.

A tájékoztatás szerint elhunyt 114 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 554 főre emelkedett. A halálozási szám nagyjából beleillik az elmúlt napok trendjébe, csökkenésről sajnos nem lehet beszámolni. Ezt a 7 napos mozgóátlag is bizonyítja, amely alapján az elmúlt 7 nap átlagában napi szinten több mint 110-en haltak meg.

Jó hír legalább, hogy a gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 193 172 fő, aktív fertőzöttek száma 136 733 fő. Utóbbi szám már második napja csökken több mint 4 ezer fővel.

Csökken a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépeken lévők száma is, előbbi 171 fővel, utóbbi 7 fővel csökkent tegnaphoz képest. Jelenleg 5 126 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 365-en vannak lélegeztetőgépen.

Az adatok szerint az elmúlt 24 órában összesen 21 823 tesztet végeztek el a hatóságok, ezeknek 12,45%-a lett pozitív.

A megyei bontás szerint egy nap alatt a legtöbb új fertőzöttet Budapesten és Pest megyében, majd Tolna megyében regisztrálták. Egy hét alatt pedig Budapest és Pest megye mellett még Fejér, Somogy és Baranya megyékben volt nagyobb az új esetszám.

A tájékoztató oldal kitér arra is, hogy megérkezett a vakcina Magyarországra és december 26-tól zajlik az egészségügyi dolgozók oltása. Eddig három szállítmány Pfizer-vakcina érkezett, amely összesen 79 ezer ember oltását teszi lehetővé. Jövő kedden pedig újabb 39 ezer ember számára érkezik oltóanyag. A vakcinákat 25 kórházi oltópontra szállították ki: több budapesti kórház mellett Győrbe, Kecskemétre, Szolnokra, Tatabányára, Kaposvárra, Pécsre, Miskolcra, Szegedre, Székesfehérvárra, Debrecenbe, Balassagyarmatra, Szombathelyre, Veszprémbe, Nyíregyházára, Egerre, Békéscsabára, Szekszárdra, és Zalaegerszegre.

Csütörtökön megkezdődött négy nagylétszámú idősotthonban is a védőoltás. Budapesten a Pesti úti idősotthonban, az Olajág idősotthonban, valamint egy pécsi és egy miskolci idősotthonban. A következő hetekben újabb vakcina-szállítmányok érkeznek, és annak ütemében folytatódhat az oltás mind az egészségügyben, mind az idősotthonokban, majd az oltási tervben megjelölt további célcsoportok körében is.

Szerdán újabb vakcina kapta meg az európai forgalombahozatali engedélyt. Így a Pfizer-vakcina mellett hamarosan a Moderna-vakcina is elérhető lesz az EU tagállamaiban, így Magyarországon is. Az év első felében várhatóan újabb vakcinák kaphatják meg a gyógyszerészeti hatóságok engedélyét, és akkor Magyarországra további vakcinák is érkezhetnek, amelyekkel megkezdődhet a lakosság tömeges oltása.

A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz, így mindenképpen érdemes rá regisztrálni. A védőoltásra már több mint egymillióan regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon és postai úton.

