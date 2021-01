Matolcsy György szerint egészen 2030-ig kell tervet készítenünk

Akár két-három évbe is telhet a kilábalás Matolcsy György jegybankelnök szerint, ezért a szükséges lépéseket most kell megtenni a munkaerőpiacon, a beruházások terén. Ha nem lesz teljes költségvetési egyensúly, akkor az MNB elnöke szerint az évtized közepén megjelenhet egy újabb egyensúlyi válság.

Összetett válságot élünk, amely illeszkedik az elmúlt 100 év gazdaságtörténeti mintázatába - írja a növekedés.hu-n megjelent cikkében az MNB elnöke. A fraktálokról írt cikkében Matolcsy szerint az új évtizedek általában válsággal kezdődnek, az évtized végére pedig fellendülés jellemzi a magyar gazdaságot - az évtized elején a válság most is megérkezett. A magyar gazdaságban az évtizedek fraktálszerűen illeszkednek az évszázadba a jegybankelnök szerint.

"Mint minden korábbi évtizedben, most is egy éven túl is tarthat a válságból való teljes kilábalás. Nem egy, hanem két-három év alatt dolgozhatjuk fel az összetett válság összes hatását. Most először a munkaerőpiacon, a beruházások terén és a növekedés helyreállításában jelenhet meg a gazdaság stabilizálása" - írja Matolcsy, aki szerint

ha nem lesz teljes a költségvetési egyensúly helyreállítása, akkor az évtized közepén megjelenhet egy újabb egyensúlyi válság.

Viszont ez kezelhető, amivel az évtized végére helyreállhat az egyensúly és növekedés - véli a jegybankelnök. Szerinte ehhez az egész évtizedre tervet kell készíteni, de ez nem elég: meg kell teremteni az elgondolások sikeres végrehajtásának állami, elsősorban kormányzati és jegybanki feltételeit.

Számolni kell azzal, hogy minden ma látható változás „felforgató” jellegű, ezért a döntő feladatokat nem lehet a régi módon, régi politikákkal, eszközökkel és forrásokkal megoldani.

- írja.

Fel kell készülni továbbá a váratlan eseményekre, és arra, hogy a jó lassabban, a nehézség gyorsabban érkezik el. Matolcsy szerint a most szükséges reformokat az évtized elején kell meglépni, mert, "mint az oltás, nem hatnak azonnal."

Címlapkép: fraktál a pagodakarfiol termésén (Getty Images)