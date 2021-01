Oltásközpont-vezető: a magyar lakosság 60%-át be kell oltani a járvány megfékezéséhez

Folytatódott a koronavírus elleni védőoltások beadása az egészségügyi dolgozók körében és a nagyobb idősotthonokban - mondta el Janecskó Mária oltóközpont-vezető az M1 aktuális csatorna hétfői műsorfolyamában. Hozzátette: legalább a népesség 60%-át immunizálni kell, hogy legyen remény a járvány megállítására.

Az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő oltóközpontjának vezetője, Janecskó Mária elmondta: az egészségügyi dolgozók közül egyre többen akarják beoltatni magukat, ezért növelniük kell a kapacitásokat. Nem csak "saját magunk védelme", hanem a "környezetünk védelme" szempontjából is fontos az oltás - hangsúlyozta, hozzátéve,

minél gyorsabban, minél több embert sikerül beoltani, legalább a népesség 60 százalékát, akkor van remény a járvány megállítására.

"Addig sajnos nincs" - fogalmazott.

Az oltóközpont-vezető felhívta a figyelmet, hogy aki a valós információkból tájékozódik, meggyőződhet arról, hogy a vakcina biztonságos, és azt meg kell kapnia.

Nagy Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház főigazgatója az M1-nek azt mondta: intézményében 14 oltóponton zajlik az egészségügyi dolgozók oltása. Eddig körülbelül 900 embert oltottak be és semmilyen rossz tapasztalat nem volt. Nagy Gábor úgy fogalmazott: "növekvő pozitív hozzáállást" tapasztal. A kezdeti oltásszám megduplázódott az egészségügyi dolgozók körében - közölte.

Borsod-Abaúj Zemplén megyében, Szerencsen és Encsen az idősotthonok lakóit és gondozóit is oltják - közölte Nagy Gábor. A megyei kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint a szerencsi idősotthonban 65 embert - köztük ellátottakat és dolgozókat - oltanak be. Encsen hasonló számú oltás van tervezve. Szerencsről elmondta, ott az ellátottak és a gondozók egy része is átesett már a fertőzésen. Vannak továbbá olyan gondozottak, akiknek gyámját még nem sikerült elérni.

Győr-Moson-Sopron megyében szombaton kezdték el a megye három legnagyobb szociális otthonában a lakók és az ott dolgozók oltását, két nap alatt a lakók 75 százalékát, míg a dolgozók több mint ötven százalékát oltották be a koronavírus elleni vakcinával - hangzott el M1 aktuális csatornán.

Széles Sándor megyei kormánymegbízott elmondta: a megyében a dolgozók többsége kérte a védőoltást, ugyanakkor sokan a korábbi fertőzöttség miatt most nem kaphatták meg azt. Ők jelezték, hogy amint lehet, szeretnék beadatni a vakcinát.

Benkovich Ferenc, a győri Szent Anna Otthont fenntartó Szentlélek Templom- és Otthonfenntartó Alapítvány kuratóriumi elnöke azt mondta: 144 idős lakót oltottak be a hétvégén az intézményben, a dolgozóknak pedig a fele kapta meg a védőoltást. Hozzátette, hogy azért kérték nagy számban a vakcinát, mert az otthon lakói és dolgozói is úgy gondolják, "ezzel példát mutatnak".

A szolnoki Vízpart körúti idősotthonban vasárnap kezdődött a vakcina beadása. Berkó Attila Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormánymegbízott az M1 Híradónak elmondta: az otthonban élő 112 gondozott több mint 70, a dolgozók 40-45 százaléka jelentkezett előzetesen az oltásra. Jász-Nagykun-Szolnok megyében az országos átlaghoz hasonló az ingyenes védőoltásra jelentkező dolgozók és idősek aránya - hangzott el az M1-en.

