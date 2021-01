A katások jelenleg a nyugdíjrendszer vesztesei

Idős korukra még mindig keveset tesznek félre az emberek, de legnagyobb bajban a katázók lesznek, mert nemcsak nyugdíjuk lehet kevesebb, mint a minimálbéreseknek, de minden év katázást csak 0,6 évnek ismer el az állam szolgálati időként - mondta a növekedés.hu-nak adott interjúban Farkas András nyugdíjszakértő.

Nehéz pontosan megmondani, mennyit kellene félretenniük a jelenlegi dolgozóknak nyugdíjas korukra, mivel nagyon sok tényezőtől függ a nyugdíj összege, és így az is, hogy mekkora kiegészítésre van szükség a normál életvitel folytatásához – mondta a növekedés.hu-nak adott interjúban Farkas András.

Például egy negyvenéves, 400 ezer forint havi nettó bérrel rendelkező dolgozót, akkor a mostani kalkuláció szerint havi 114 ezer forinttal lesz kisebb a nyugdíja, mint a jelenlegi bére. Ahhoz, hogy ezt elérje, akkor 15 éves járadékkal számolva – mert az élethosszig tartó járadék olyan drága lenne, hogy azzal nem érdemes számolni – havi 33 ezer forintot kell félretennie 25 éven keresztül úgy, hogy 3-6 százalék közötti hozammal számolunk. Ha valaki 45 éves, akkor már ugyanezen feltételek mellett havi 53 ezer forintot kell befektetnie – emelte ki a nyugdíjszakértő.

A kisadózó vállalkozók járulékalapját úgy határozzák meg, hogy jóval alatta van a minimálbérnek. Most 102 ezer forint az ötvenezer forint tételes adót fizető főállású katás járulékalapja, ami jóval alatta marad a 161 ezer forintos minimálbérnek. Vagyis ez az alacsony összeg lesz az érintett időszakra vonatkozóan a nyugdíja számításának az alapja. Tovább csökkenti a várható nyugdíj összegét, hogy a minimálbérnél kisebb járulékalap miatt arányosítani kell a nyugdíjszámítás során a szolgálati idő tartamát a járulékalap és a minimálbér arányában, így jelenleg egy év katás jogviszony csak 0,63 évet ér – emelte ki Farkas.

A szakértő azt is elmondta, hogy a 28 500 forintos nyugdíjminimum már 2008-ban is alacsony volt, ezt fagyasztották most be a jelenlegi szinten.

Feltehetően azért nincs szándék a nyugdíjminimum emelésére, mert a méltányossági ellátásokon kívül nagyon sokféle szociális, gyermekgondozási, családvédelmi ellátás összege – egyébként teljesen érthetetlen módon – a minimumnyugdíjhoz kötött.

Farkas András kiemelte, hogy egyre szélesebbre nyílik az olló a bérek és a nyugdíjak között, hiszen miközben a fizetések évi 9-11 százalékkal emelkedtek az elmúlt években, a nyugdíjakat csak az inflációnak megfelelő 3-4 százalékos mértékben emelték.

