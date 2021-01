„Most jó lenni katonának” – Emelkedő fizetésekkel csábít a honvédség

A cél a kiszámítható életpálya és a hozzá tartozó versenyképes jövedelem biztosítása, a gondoskodás a munkavállalókról - közölte a honvédelmi miniszter szerdán.

Benkő Tibor a Honvédelmi Minisztérium Facebook-oldalára feltett videóban ismertette, hogy a honvédség "mint az ország egyik legbiztosabb foglalkoztatója", milyen illetményeket és béren kívüli juttatásokat kínál 2021-re. Beszámolt egyebek mellett a honvédelmi alkalmazottak folytatódó illetményemeléséről, a katonák családtámogatásának emeléséről és a nyugállományú katonák támogatásáról is.

Kitért arra is, hogy a honvédségi munkavállalókról való gondoskodás mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a jövő nemzedékét képviselő kadétokra, tiszt- és altisztjelöltekre, a nyugállományú, valamint az önkéntes tartalékos katonákra is.

A miniszter felidézte: a honvédségnél 2015-től 2019-ig 60 százalékos illetményemelést valósítottak meg. Ezen felül - a kormány döntésének értelmében - 2019 végén minden katona 500 ezer forintot kapott munkája elismeréseként. 2019-ben döntött a kormány arról is, hogy 3 évente 6 havi illetménynek megfelelő többletjuttatást biztosítanak a katonáknak. Az ehhez szükséges forrást időarányosan elkülönítik a HM költségvetésében - közölte.

Elmondta, hogy 2020-ban a hivatásos és szerződéses katonák, valamint az önkéntes tartalékos állomány egységesen további 10 százalékos bérkiegészítésben részesült, ami nem épült be bérükbe, de ezt az összeget 2021-ben is megkapják.

Minden szerződéses szolgálatra jelentkező katonának a szerződéskötés után 100 ezer forintos szerződéskötési díjat folyósítanak. A katonák és a honvédelmi alkalmazottak részére - összhangban a kormány családügyi politikájával - családalapítási, iskolakezdési és lakhatási, valamint nyugdíj-előtakarékossági hozzájárulást, kedvezményes regenerációs lehetőségeket és ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat biztosítanak.

Idén folytatódik a honvédelmi alkalmazottak - 2019-ben kezdett, 4 éves, 35 százalékos - fizetésemelése. Ennek első 20 százalékát 2019-ben kapták meg a dolgozók, míg a fennmaradó 15 százalékot, 3 évre lebontva 5-5-5 százalékban biztosítják.

A kormány döntésével összhangban valósítják meg az egészségügyi dolgozók, valamint a honvédelmi nevelésben és katonai oktatásban részt vevő pedagógusok béremelését - fejtette ki a miniszter.

Benkő Tibor kiemelte: nemcsak meg tudják őrizni a béren kívüli juttatások korábbi szintjét, hanem a gyermekeket nevelő szülők 2021-től a korábbi 30 ezer forint helyett 50 ezer forint nevelési támogatást kapnak. Emellett a katonák és honvédelmi alkalmazottak számára több mint a duplájára, gyermekenként 200 ezer forintra növelték a születési támogatást.

A miniszter kitért arra is, hogy az országos lefedettségű katonai szolgálat biztosítása érdekében elengedhetetlen egy korszerű lakhatási támogatási rendszer kiépítése. Ezért átalakították a lakhatást biztosító rendszer törlesztési támogatását, amelyet 2020-ben már több mint 2400-an vettek igénybe - közölte, hozzátéve: ezt a tendenciát szeretnék folytatni idén is. Elmondta, hogy egyszerűsítették a lakásértékesítési eljárásokat is. Lehetővé tették, hogy a katonák nyugállományba vonulásuk után is tovább élhessenek szolgálati ingatlanjukban.

Benkő Tibor azt mondta: a Magyar Honvédség hosszú távú célja, hogy a katonák tulajdonába kerüljenek az általuk bérelt lakások. Ezért azokat a katonák részére értékesítik. A befolyt összeget pedig a nagycsaládosok és a csonka családban élők támogatására fordítják - közölte a miniszter, aki újdonságként arról is beszámolt, hogy az albérletre és lakáslízingre felhasználható, úgynevezett lakáspénzt a legénységi állomány számára is kiterjesztik.

Idén bevezetik a házassági és a bejegyzett élettársi támogatást, továbbá a gyermekek utáni kiegészítést is növelik. Így egy családot fenntartó katona támogatása 2021-ben havi 25-35 ezer forinttal fog emelkedni.

A miniszter hangsúlyozta: rendkívül fontos a fiatalok megszólítása. Ezért 6 különböző ösztöndíjrendszert működtetnek, amelyek keretében a közép- és felsőfokú oktatásban - tanulmányi eredménytől függően - 8 ezer forinttól akár 130 ezer forintig terjedő ösztöndíjban részesülhetnek a diákok. Cél, hogy minél inkább kiszélesítsék a jogosultak körét - mondta.

A fiatalok támogatása mellett kiemelt cél a nyugállományú katonákról való újszemléletű gondoskodás megvalósítása - tette hozzá Benkő Tibor, aki úgy fogalmazott: "a katonai gondolkodás és hivatástudat ugyanis nem ér véget nyugállományba helyezéssel". A honvédelmi tárca ezért továbbra is számít rájuk, mert ők képesek segíteni a honvédség és a civil lakosság közötti kapcsolatok erősítésében, a katonai erények, a hagyományok, a hazafiság és a polgári elvárások közötti összhang megteremtésében - mondta, hozzátéve: ellett a nyugállományú katonáknak meghatározó szerepük van a fiatalság katonai pályára irányításában is.

A nyugállományú katonák elismerésének egyik kifejezése az obsitos és veterán programok bevezetése. Ezek révén 2021-ben a nyugállományú katonák számára is elérhetővé teszik azokat a kedvezményeket, amelyek eddig csak az aktív állomány tagjait illették meg.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: a koronavírus-járvány újszerű feladatokat rótt Magyarországra, a Honvédelmi Minisztériumra, a katonákra is. Benkő Tibor köszönetét fejezte ki a katonáknak, amiért alapfeladataikon túl, az ország működőképességének biztosítása érdekében a magyar emberek biztonságát szolgáló, a rendőrség, az egészségügyi ellátórendszer munkáját segítő feladatok