Itt a döntés! Jöhet akár az orosz, akár a kínai vakcina Magyarországra

A Magyar Közlönyben megjelent, hogy a friss kormányhatározat alapján a kormány olyan vakcinákat is beszerezhet, amelyek nem az EU-ból érkeznek. A beszerzés azonnal megkezdődhet.

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány "1004/2021. (I. 14.) Korm. határozata a COVID-19 oltóanyagok további beszerzéseiről" címmel. A határozat szerint:

A kormány egyetért azzal, hogy szükséges az Európai Unió által kezdeményezett, centralizált COVID-19 oltóanyag-beszerzés keretén túl a magyar emberek egészségének megvédése érdekében a lehető legnagyobb mennyiségű biztonságos oltóanyag beszerzése;

a rendkívüli keresleti és kínálati viszonyok között célként a biztonságos oltóanyagok minél gyorsabb beszerzését jelöli meg,

és felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy tegye meg a meghatározott cél elérése érdekében a további oltóanyagok beszerzéséhez szükséges intézkedéseket.

A rendelkezés azonnal hatályba lép.

A határozat felhívja a pénzügyminisztert, hogy biztosítsa az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alapból a meghatározott beszerzések lefolytatásához szükséges forrásokat.

Magyarországon mindeddig csak a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcináját használják (amerikai), ugyanis ezek kapták meg az EU-s engedélyt. Az AstraZeneca/Oxfordi Egyetem (angol) most adta be az engedélyezési kérelmet, hogy használhassák ezeket is.

A kormány friss döntése értelmében megnyílik az új olyan vakcinák beszerzésére, amelyek nem az EU engedélyezésével, beszerzésével történnek. Ezek tipikusan a keleti (pl. orosz, kínai) vakcinák.

A mai kormánydöntésnek ágyazhatott meg Szijjártól Péter külügyminiszter nyilatkozata. Az Európai Bizottság (EB) "botrányosan" lassú vakcinabeszerzése miatt nem lehet feloldani a korlátozásokat - mondta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön egy más témában tartott budapesti sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter szerint az EU által támogatott vakcinafejlesztésből származó oltóanyag éppen az EU-ba jut el a leglassabban. "Ez egész egyszerűen botrányos helyzetet hozott létre, főleg úgy, hogy az Európai Bizottság hosszú hónapokon keresztül folyamatosan támadta azokat az országokat - mint minket is -, amelyek más forrásokból is szerettek volna oltóanyagot vásárolni" - emelte ki.

Szerinte ezek alapján helyes lépés volt megkezdeni a tárgyalásokat keleten is, hiszen arról lehet hallani, hogy nagy nyugat-európai országok, illetve cégek az oroszokkal "valamifajta" vakcinafejlesztésről vagy -gyártásról tárgyalnak.

