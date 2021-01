Karácsony: teljeskörű kompenzációt kell adnia a kormánynak

Teljeskörű és automatikus kompenzációt kell adnia a kormánynak az iparűzési adó kiesése miatt az önkormányzatoknak - mondta Budapest főpolgármestere a kormányzat és önkormányzati szövetségek csütörtöki egyeztetését követő online sajtótájékoztatón.

Karácsony Gergely, aki a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) társelnöke és a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) elnöke is - az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának ülése után közölte: a két szövetség a kompenzációt szorgalmazó álláspontot képviselte az egyeztetésen.

Ennek technikai részletei már körvonalazódnak a 25 ezer lakosúnál kisebb települések esetében, és semmi ok nincs arra, hogy ez a gyakorlat ne valósuljon meg a nagyobb települések esetében is - mondta, hozzátéve, hogy választ azonban még nem kaptak erre a felvetésre.

Hangsúlyozta: az alapvető fővárosi közszolgáltatások minőségét nem szeretnék kockára tenni, ezért is követelik a teljeskörű kompenzációt. Addig is arra kérik a budapesti vállalkozásokat, hogy ha tehetik, fizessék be az iparűzési adó teljes összegét - mondta.