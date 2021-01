Koronavírus: Magyarország hatalmasat rúgott Brüsszelbe, botrányosan lassú vakcinabeszerzésről beszél a kormány

Az Európai Bizottság (EB) "botrányosan" lassú vakcinabeszerzése miatt nem lehet feloldani a korlátozásokat - mondta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön egy más témában tartott budapesti sajtótájékoztatón. A jól hangzó kritkika mellett azért nem árt tisztában lenni a közös uniós vakcinabeszerzési stratégia lényegével is.

Szijjártó Péter azt mondta, a tavalyi évet jellemző problémák nem tűntek el idén sem, sőt az esztendő elején - a várakozásokkal ellentétben - elmaradt az "eufória". "Mindenki azt várta a brüsszeli hitegetés alapján, hogy a tavalyi év végén, az idei év elején az Európai Unióban (EU) hatalmas sebességgel indul be az oltás, aminek nyomán aztán az európai országokban a meglévő korlátozó intézkedéseket, szigorításokat fel lehet majd oldani" - hangsúlyozta.

Hozzátette, mindez azonban elmaradt az EB miatt, míg az EU határain túl, az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Izraelben "viharos sebességgel" zajlik az emberek beoltása.

Szijjártó Péter szerint az EU által támogatott vakcinafejlesztésből származó oltóanyag éppen az EU-ba jut el a leglassabban. "Ez egész egyszerűen botrányos helyzetet hozott létre, főleg úgy, hogy az Európai Bizottság hosszú hónapokon keresztül folyamatosan támadta azokat az országokat - mint minket is -, amelyek más forrásokból is szerettek volna oltóanyagot vásárolni" - emelte ki.

Szerinte ezek alapján helyes lépés volt megkezdeni a tárgyalásokat keleten is, hiszen arról lehet hallani, hogy nagy nyugat-európai országok, illetve cégek az oroszokkal "valamifajta" vakcinafejlesztésről vagy -gyártásról tárgyalnak.

Érdemes Szijjártó szavai kapcsán először megjegyezni, hogy mindössze 50,38 százalékos hatékonyságúnak bizonyult Brazíliában a Sinovac Biotech kínai gyógyszergyártó koronavírus elleni vakcinája a tesztelés harmadik szakaszában - jelentette be kedden a kínai oltás vizsgálatáért felelős brazíliai egészségügyi intézmény, az Instituto Butantan. Az Európában eddig engedélyezett vakcinák (Pfizer, Moderna) ennél sokkal hatékonyabbak (90% felettiek).

Az utóbbi hetekben népszerű téma kritizálni az Európai Bizottságot itthon és külföldön egyaránt a „botrányosan” lassú vakcina beszerzése miatt, de nem árt azt is figyelembe venni, hogy éppen a tagállamok döntötték el tavaly nyáron, hogy egységesen állnak hozzá a vakcina beszerzés kérdéséhez, erről meg is jelent egy uniós rendelet júniusban. Ez azt jelenti, hogy megbízták az Európai Bizottságot, hogy egyedi tagállamok helyett egy 450 millió fős közösség nevében egyezzen meg a vakcinabeszerzés feltételeiről a gyártókkal. Ez nyilván jobb árakat is jelent. Az is érthető a közpénzekkel való takarékos bánásmód szempontjából, hogy csak azután szerződött le ténylegesen a Bizottság az adott gyártóval, hogy a 3. klinikai fázis eredményei is megnyugtatóak (az EU-n kívüli tagállamokat ilyen megkötések nem feltétlenül korlátozták, ami most a vakcinaversenyben relatív előnyöket jelenthet).



Az volt a cél a tavaly nyáron kialakított uniós stratégiával, hogy ne egy-egy tagállam egyedi tárgyalási és anyagi képessége döntse el, hogy ki, mikor és milyen volumenben jut hozzá egyik-másik vakcinához a gyártókkal való egyedi szerződések alapján, hanem egyszerre, lakosságarányosan induljon el a kiszállítás minden tagállamba a Bizottság által egyszerre több százmillió adagra lekötött szerződések alapján. Így lehetett elkerülni a tagállamok közötti káros, anyagilag is drágább vakcina versenyt. Tehát amikor Szijjártó Péter a Bizottság gyakorlatát támadja, akkor pont azt a stratégiát támadja, amire a magyar kormány is felhatalmazást adott az összes többi tagállammal együtt. Másrészt mindig EU-n kívüli egyedi államok kerülnek elő összehasonlításként, akiket a közösség javát szolgáló fenti stratégia keretei nem kötöttek, hanem egyedileg tudtak akár többszörös áron (ld. Izrael) leszerződni a gyártókkal és ilyen értelemben időbeli/volumen előnyökhöz jutni az EU-val szemben.



A vakcinához jutás sebessége az egész EU-n belül kiemelt jelentőségű politikai kérdés és kockázat (ha relatív lemarad egyik-másik tagállam a többihez képest az átoltási versenyben, ld. január elején franciák), és ezt jelzi, hogy jövő héten újabb videókonferenciás EU-csúcs lesz a stratégia összehangolására. Ez azután lesz még aktuálisabb, hogy Németország a minap felrúgta a tavaly nyári uniós megállapodást és egyedileg, a többiek háta mögött leszerződött még további Pfizer/BioNtech vakcinákra (utóbbi cég német), amely nagy felháborodást váltott ki a többi tagállamtól. Erre a Bizottság felől erős elítélő nyilatkozatok jelentek meg, noha a Bizottságot is német elnök vezeti.



Szijjártó Péter fenti felháborodása kapcsán nem árt megjegyezni azt is, hogy az uniós megállapodás azt nem tiltotta, hogy az orosz, vagy bármilyen, még tesztelés alatt álló vakcinánál részt vegyenek magyar állampolgárok a kísérleti fázisban a tesztelésben. Erre sor is került az elmúlt hetekben a Sputnik V kapcsán, hogy magyar emberek is hozzájáruljanak a még mindig 3. klinikai fázisban lévő vizsgálatokhoz (közben a Pfizer-BioNtech már november elején lezárta a 3. fázist és utána röviddel le is szerződött vele a Bizottság.). Az elmúlt hetek bizottsági kritikája a magyar hatóságok felé mindössze arra vonatkozott, hogy ne hozzák forgalomba az EU-n belül a Sputnik V-t (Magyarországon belül vészhelyzeti engedélyezés alapján a felhasználást engedték az uniós jogszabályok), mert a tavaly nyári, tagállamok közötti megállapodás arra is vonatkozott, hogy csak az Európai Gyógyszer Ügynökség (EMA) által engedélyezett vakcinákat lehessen forgalmazni az EU-n belül. Ez egyébként érthető is, hiszen így ki lehet azt is küszöbölni, hogy a tagállamok között káros vakcinaverseny alakuljon ki például az itt-ott politikailag befolyásolt engedélyezési döntések miatt.



Az egész EU-n belüli feszültséget az növeli most, hogy már vannak elérhető vakcinák, amelyek gyártási sebessége lassabb, mint az EU-n belül oltásra váró emberek száma és a Bizottság csak lakosságarányosan oszthatja el a megkapott vakcina darabszámokat. Eközben vannak az EU-n kívül más beszerzési stratégiával rendelkező országok is, amelyekre ilyen megkötések nem érvényesek, csak egyéni érdekeiket kell figyelembe venniük.

