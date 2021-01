Szijjártó Péter: 3,3 milliárd forintból fejleszti központjait Magyarországon a GE

A GE 3,3 milliárd forintos beruházással bővíti a budapesti és szegedi digitális egészségügyi fejlesztésekkel foglalkozó központjait, a kormány ehhez 675 millió forint támogatást biztosít – mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter a mai sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter hozzátette, hogy:

a beruházás során 45 új kutatással, fejlesztéssel foglalkozó mérnököt vesz fel a cég.

A miniszter szerint most az átlagosnál is nagyobb teher nyomja az egészségügyi ellátórendszereket, így felértékelődik a mesterséges intelligenciára alapuló megoldások szerepe. Azt is mondta, hogy:

Nagy jelentősége van ezen beruházásnak, mert olyan kutatásokat folytatnak ezekben a központokban, amelyek célja, hogy az egészségügyi rendszerek működését hatékonyabbá tegyék.

Ascsillán Endre, a GE Közép- és Kelet-Európáért felelős alelnöke elmondta, hogy a beruházással új kutatási projekt indul, amely globális piacokra fejlesztett, mesterséges intelligencia alapú megoldások megvalósítását teszi majd lehetővé.

