Európa reneszánszát ígéri az átalakuló Olaszország, de még saját tragédiáján sem tud túllépni

Ismét megbukhat egy olasz kormány alig másfél évvel a megalakulása után. A pártok ezúttal az EU-tól érkező források elosztása miatt estek egymásnak. Az olasz csomag gigantikus összegű, 222 milliárd eurót csatáronázna a gazdaságba 5 év alatt. Az olaszok jól felismerték az olasz gazdaságot sújtó problémákat, így a csomag elosztása kifejezetten impozáns. A GDP-növekedésben biztosan megjelenik majd ennek hatása, az olasz kibocsátás szemlátomást megugorhat a következő 5 évben. Hogy hosszú távon eléri-e a célját az EU-s pénzeső, az már kérdéses, látva az olaszok fejlesztéspolitikájának eddigi (nem túl biztató) alakulását.

Ismét kormányválság van Olaszországban, a kétévente majdhogynem menetrendszerűen esedékes politikai krízishez ezúttal az Európai Unióból érkező támogatások elosztása szolgáltatta az ürügyet. Az olasz kormányt a korábban rendszerkrikikus-baloldali Öt Csillag Mozgalom (Movimento Cinque Stelle, M5S) és a centrista Demokrata Párt (Partido Democrático, PD) alkotják, amelyhez a többséget Matteo Renzi exkormányfő kis pártja, az Italia Viva (IV) biztosítja. A pártok a Next Generation EU forrásainak elosztási mechanizmusában nem értettek egyet: Renzi azt kifogásolta, hogy a források elosztása túlságosan centralizált, valamint keveselte az oktatásra és a digitalizációra fordítandó kiadásokat. Ezeket Conte a kompromisszumos javaslatában megemelte, de az elosztási mechanizmuson nem változtatott, és nem történt előrelépés az ESM kapcsán sem – Renzi szerette volna, ha az ország forrásokat von be az európai válságalapból, de Conte ezt elutasította.

Az, hogy Renzi ennyire hajthatatlannak tűnt, azt sugallja, hogy alapvetően politikai, semmint gazdaságpolitikai természetű motivációi voltak.

A kormányülésen Renzi nem szavazta meg a megváltoztatott csomagot, a nyomásgyakorlása viszont célt tévesztett: Conte nem mondott le, hanem a parlamentben próbálja meg átvinni az újjáépítési alapot (mivel Renzi visszavonta két miniszterét, így a kormánynak immáron nincs többsége). A helyzetnek több kimenetele lehet, Conte leváltása is napirenden van még, az új választásoknak azonban csekély a valószínűsége, mert a kormányzó baloldali pártoknak jelenleg nem sok esélye lenne a jobboldali blokkal szemben, és az IV is kiesne a parlamentből, ha a feloszlatás mellett döntene a testület.

Valóban jelentős súlya van a mostani döntésnek

Bár a válság politikai természetű, az alapkérdés rendkívül fontos. Olaszország volt az első, amelyik a koronavírus-járvány kitörése után azonnal a közös európai kötvénykibocsátást szorgalmazta, és a jelentős lobbitevékenységének is hála a közösség a németek vezetésével átlépte a vörös vonalat, és közös európai kötvénykibocsátásról, valamint az EU önálló bevételi lábának növeléséről döntött.

Olaszország a legnagyobb kedvezményezettje a döntésnek: a 750 milliárd eurós teljes csomag 28%-át, 209 milliárd eurót az olaszok kapják.

Ebből kicsivel több mint 80 milliárd euró vissza nem térítendő forrás, a maradék 30 éves lejáratú (tehát szokatlanul hosszú), rendkívül kedvező kamatozású hitelek formájában kerül kiutalásra nekik. Ez elképesztően nagy összeg, a 2019-es piaci áron számolt GDP 8,6%-át teszi ki, de ha leosztjuk a program időtartamára (azaz 2021 és 2026 közötti évekre), akkor nagyjából évente a GDP 2%-ának megfelelő összeget költhet el a kormány (a számolás hozzávetőleges, mert a GDP az előrejelzésektől eltérően alakul majd, és a deflátorokat sem ismerjük még).

Olaszország tehát hatalmas összegeket tudott kvázi ingyen bevonni a Next Generation EU-ból (ez az a program, amelyet a magyar és lengyel kormány olyan kitartóan vétózott, majd végül megszavazott). A program valóban grandiózus, így nem véletlen, hogy az olasz kormányfő úgy hivatkozott az ebből konstruált olasz helyreállítási alapra, mint amellyel

Olaszország Európa reneszánszának zászlóvivője lesz

De olyan kijelentéseket is elejtett, hogy az intézkedések egész Olaszország arculatát megváltoztatják. Ha csak az allokált összegeket nézzük, erre megvan az esély.

Az olasz gazdaság éhezik a forrásokra

Olaszország nem véletlenül lobbizott a forrásokért, az olasz gazdaságnak hatalmas szüksége lenne az élénkítésre. A gazdaság a pénzügyi válság óta nem talál magára, a 2008-as visszaesés előtti szintet gyakorlatilag még mindig nem sikerült elérni, a növekedés a tavalyelőtti évben mindössze 0,1% volt.

Az élénkítéshez az ország azonban nem volt képes többletforrásokat bevonni: a költségvetési élénkítés az eleve maastrihcti kritériumokat súroló hiány miatt volt kivitelezhetetlen (ebből eredt a Bizottság és az előző olasz kormány költségvetési vitája). A külső források felvétele pedig az eleve rendkívül magas államadósság miatt volt nehézkes:

A koronavírus pedig csak rontott a helyzeten. Ahogy a fenti ábrán is látszik, az olasz államadósság tavaly elérhette a GDP 158%-át. A növekedési kilátások sem javultak, az előrejelzések szerint az ország csak 2024-ben fogja elérni a válság előtti szintet – azt a szintet, ami érdemben nem volt magasabb a 2007-esnél,

így tehát az olasz gazdaság gyakorlatilag majdnem 20 évre befagyott.

Az újonnan bevont forrásoknak az a lényege, hogy a vissza nem térítendő források nem növelik az államadósságot, a kedvezményes hitelek pedig olyan hosszú lejáratúak, hogy a gyors felhasználás mellett a tankönyvi modell szerint sokszorosan ki kell termelniük a későbbi lejáratkor esedékes visszafizetést. Lényeges, hogy a helyreállítási alap közös kötvénykibocsátásával Olaszország jóval olcsóbban, gyakorlatilag nulla százalékos kamat mellett jut forráshoz, mintha a kötvénypiacokról kellene bevonnia a pénzt, és ez a tartozás az Európai Bizottság felé ketyeg. Ráadásul az olasz államadósság kockázatán jelentősen javított az EKB temérdek mennyiségű felvásárlása is, a frissen keletkező olasz államadósság döntő részét ugyanis az eurózóna jegybank birtokolja.

Az olasz gazdaságot számtalan strukturális probléma fogja vissza. A cikk terjedelme nem tesz lehetőséget az összes ilyen tényező megemlítésére, ezért most főleg a legfontosabbakra térünk ki (az olasz helyreállítási alap is érthető módon ezeket kezeli prioritásként). Az olasz gazdaságban szélsőségesen nagy az egyenlőtlenség: míg az iparosodott északi régiók az Unió legfejlettebb térségei közé tartoznak, a déli tartományok már a legelmaradottabbak között szerepelnek. A különbségek érezhetőek mind a közszolgáltatások, mind az infrastruktúra, mind a piaci verseny területén.

Ha vetünk egy pillantást az olasz makroadatokra (tényezőtermelékenység, egy főre jutó GDP stb.), nem látunk kimagaslóan rossz számokat, ez azonban csalóka: egy EU-s átlagot meghaladó észak, és egy jóval átlagon aluli dél tesz ki együtt egy nagyjából átlagos mutatót.

A vállalati szféra szerkezete sem egészséges: az országban (főleg délen) túlreprezentáltak a kis-és mikrovállalatok, amelyek sokkal kevésbé hatékonyan termelnek, mint a nagyobb versenytársak. A termelési metódusok ráadásul elavultak, a digitális infrastruktúra hiánya szembeötlő a déli régiókban. Emellett rontják a piaci verseny feltételeit a vállalkozás-alapítást és működést terhelő adminisztrációs akadályok és a kimagaslóan hatékonytalan bürokrácia.

Hatalmas problémát jelent továbbá a humánerőforrás állománya: jelentős az iskolaelhagyók aránya, alacsony a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, a képzelten, idegen nyelveket nem beszélő munkaerő pedig nehezen tud elhelyezkedni, hiszen a kisvállalatoknak sincs jelentős kapacitása új munkaerőt felvenni, nagy a fiatalkorú munkanélküliség. Mindez főleg délen probléma, de északon is gondot jelentenek a munkaerőpiacot szabályozó intézkedések: az olasz munkajog túlságosan szigorú, egy munkavállaló elbocsátása drága a munkaadóknak, így gyakori a feketefoglalkoztatás vagy a határozott idejű munkaszerződés, miközben a határozatlan időben foglalkoztatottak munkamorálja rossz.

Órákig sorolhatnánk még az olasz gazdaság fejlődését akadályozó tényezőket, de a lényeg az: helye bőven van annak a pénznek, amit az EU strukturális átalakításra odaítélt az olaszoknak.

Így költenék el a pénzt

A csomag nem csupán a mérete miatt lényeges: az európai újjáépítési mechanizmus nem engedi meg a kormányoknak, hogy szabadon elköltsék a pénzt: azokat előre megszabott feltételek mentén kell felhasználni. A program célja az volt, hogy a jelentős strukturális eltérésekkel rendelkező déliek (élükön a legnagyobb és legsérülékenyebb olaszokkal) fejlettségbeli különbségét csökkentsék az északi országokhoz képest. Így aztán a tagállamoknak előzetesen programot kell írniuk, hogy mire költenék el a pénzt, amelyet a Bizottságnak és a Tanácsnak jóvá kell hagynia. Ezt a programot készítették el az olaszok, és emiatt alakult ki a kormányválság.

Ha megnézzük a program elosztását, akkor első ránézésre azt mondhatjuk, hogy a döntéshozók jól felismerték az Olaszországra nehezedő legsúlyosabb gazdasági problémákat. Kezdve az észak-dél különbséggel, a források 70%-a a majdnem minden szempontból fejletlenebb déli országrészben kerülne elosztásra. A program emellett három szempont köré épül: átmenet a zöld gazdaságba, társadalmi integráció, és digitális megújulás. Az elosztást is ennek szellemében állították össze:

A 222 milliárdos (tehát önrészt is tartalmazó) csomag legtöbb forrását a digitalizációra, innovációra, és versenyképesség-javításra szánják, de jelentős forrásokat kapna az infrastruktúra és a fenntartható mobilitás, valamint az oktatási-és kutatási fejlesztési tevékenységek is. Ha belenézzük az egyes fejezetekbe, akkor kiemelhetünk néhány költést:

Mint az látszik, az egyes fejezeteken belül is jelentős szerepet játszanak a fenti szempontok, a digitalizáció például az egészségügy modernizálásában is megjelenik, erre 11,8 milliárdot szán a kormány. A digitalizációs és innovációs fejezet a leginkább heterogén, innen az 5G hálózat és az internetlefedettségre szánt 4,2 milliárdot lehet kiemelni. Az infrastruktúra-fejlesztést szinte teljes egészében kiteszi a gyorsvasút-hálózat fejlesztésére és útfelújításokra szánt 28,3 milliárd. Az oktatásban szintén megjelenik a tantermi és laboratóriumi modernizáció, a társadalmi kohéziós fejezet pedig vélhetően a munkajogi szabályok és az adórendszer átalakításának költségeit tartalmazzák.

A csomag ugyanis nem csak egyes programok finanszírozását irányozza elő, de különféle reformokat is tartalmaz. Az olasz kormány vállalja például a bürokrácia-csökkentést és a szigorú munkajogi környezet átalakítását, amely már nagyon rég esedékes lett volna. A 222 milliárd euró 21%-a adókedvezményekből és egyéb mentességekből jön össze, beruházásokra az összeg 70%-át költenék.

Mennyire lehet sikeres a mechanizmus?

Az olaszok optimizmusa a fenti összeget látva érthető, a gyorsan elköltött 222 milliárdnak az 1790 milliárdos gazdaságban (2019) valóban óriási hatása lehet. Az olasz Prometeia elemzőintézet úgy számol, hogy az EU-s források évente 0,3%-ponttal járulnak hozzá a növekedéshez 2021-ben, 2023-ig kumulálva pedig 1,3%-kal.

Az elemzők szerint a program egész időtartamára (5 év) a GDP-növekedéshez való hozzájárulása 3%-pont lehet, ami az eddig 1% alatt növekvő Olaszországban rendkívül jelentős arány.

A kormányzati beruházások összege a Prometeia számítása szerint 2023-ban a GDP 3,4%-át érik el, az előző években ez átlagosan 2,2% volt. Ha csak az összeget nézzük, nem kérdés, hogy az EU-s források jelentős lökést adnak a gazdaságnak rövid távon. A kormányzati beruházások multiplikálódásával pörgetni fogják a magánberuházásokat, a vállalatok pénzügyi helyzetének javulása a munkaerő iránti keresletet javíthatja, ami kihat majd a fogyasztásra is. Amíg az addicionális források tartanak, ez a hatás biztosan tart majd.

A kérdés csak az, mennyire alapozza ez meg Olaszország hosszú távú fejlődését.

A program ugyanis nem feltétlenül lesz töretlen siker az ország számára, és egyáltalán nem garantált, hogy elhozza azt a versenyképességi fordulatot, amellyel az ország felzárkózhat az EU gazdagabb feléhez. Először is a beruházások jelentős rész nem multiplikatív jellegű: az oktatásba fordított gigantikus összegek például jellemzően egyszeri tételek lehetnek, amelyek hatékonysága nagyban függ a kivitelezés módjától. Az osztálytermek felújítása és a laborok fejlesztése mindenképpen szükséges, de messze nem elégséges ahhoz, hogy az oktatásban rendszerszintű és minőségi fordulat következzen be. Ehhez átfogó és kidolgozott reformtervre van szükség, amihez a 28,5 milliárd euró a lehetőséget megadja, de ennél nem többet. Ugyanezt részben elmondhatnánk az egészségügyben is, bár ott az egyszeri anyagi ráfordításoknak jóval nagyobb hatása van a szolgáltatás minőségére, mint az oktatásban. Az egészségügy viszont nem termelő ágazat (igaz, a humánerőforrás bázis egészségügyi állapota és annak javítása valamelyest hozzájárulhat majd áttételesen közép- és hosszú távon a gazdasági növekedés támogatásához).

Újabb fontos szempont: egyáltalán nem garantált, hogy a vállalatok a közberuházásokból eredő forrásokat innovatív fejlesztésekre fordítják majd, amelyek hosszú távon javítják a versenyképességüket. Márpedig ha nem így tesznek, akkor az átmeneti pénzözön kiesésével még gondban is lehetnek az időközben felduzzasztott, de a pénzeső előtti állapothoz hasonlóan versenyképtelen szervezetükkel. Így gyakorlatilag az olasz kormány mesterségesen fúj fel vállalatokat, amelyek az állami megrendelések hirtelen kiesése után nem lesznek versenyképesek a nemzetközi piacon, és bedőlésük sokkolja a gazdaságot. Ezért lenne fontos, hogy az olasz kormány a pénzek odaítélése mellett szigorú minőségi követelményeket is megszabjon a vállalatok számára, és ne az legyen az egyetlen cél, hogy izzadva elosszanak néhány tízmilliárdot. A tapasztalatok nem jók:

Azt tudni kell, hogy az EU-s források felhasználásában az olaszok eddig sem álltak jól, 2014 és 2020 között az odaítélt források mindössze 40%-át sikerült kiosztaniuk a Bizottság adatai szerint, ez a 24-ik legrosszabb teljesítmény az EU-ban.

Az olaszoknak a termelékenység drasztikus növelésére kell törekednie, amelyhez a digitalizációs szempontok a források elosztásánál szintén fontosak, de nem elégségesek. Fabrizio Balassone, az olasz jegybank közgazdásza is erre hívja fel a figyelmet, amikor azt mondta a program kapcsán, hogy az elégtelen termelékenységi mutatók javítására a magasabb költekezés nem megoldás.

Továbbá vannak olyan adottságok, amelyeken végtelen euró sem változtat: a kulturális tényezők középtávon adottak, az eurószázmilliárdok ellenére sem várható el egy calabriai boltostól, hogy a sziesztaidőben kinyisson, mert mások is sziesztáznak. A demográfiai zsugorodás is egy növekedést-romboló tényező, a demográfiai függőségi ráta ugyanis egyre nagyobb terhet ró az olasz gazdaságra. Az idén majdnem 61 milliós Olaszország népességét 2050-re 50 és 55 millió közé becsülik a jelenlegi termékenységi ráta alapján.

Végül ne feledjük el, hogy az olasz strukturális átalakításnak nem csak olyan elemi vannak, amelyek a források hiánya miatt nem valósultak meg. A lassú igazságszolgáltatás megreformálása és a szigorú munkaügyi szabályok liberalizálása nem nagy költségvonzatú tétel, a bürokráciacsökkentés pedig még pénzt is spórolt volna az olasz államnak. Ezek a társadalmi ellenállás és a politikai cselekvőképtelenség miatt nem valósultak meg. Főleg utóbbi volt a döntő tényező. Olaszországban átlagosan két évet él meg egy kormány, de a jelenlegi nagyjából másfél év után bukhat meg, ha megbukik. Arra sincs hát garancia, hogy a következő (a felmérésekből várhatóan jobboldali-euroszkeptikus) kormány nem talál valamilyen módot arra, hogy változtasson a csomag prioritásain vagy a felhasználáson, rontva annak konzisztenciáját. Általánosan igaz, hogy ilyen léptékű reformokhoz politikai stabilitás szükséges, a stabilitás viszont évtizedek óta hiánycikk Olaszországban.

Összegzésül tehát azt mondhatjuk, hogy az EU újjáépíési alapja olyan lehetőséget ad Olaszországnak, mint a Marshall-segély óta semmi, de a lehetőséggel az olaszoknak okosan kell élnie. A történelmi tapasztalatok ezen a téren viszont kifejezetten rosszak.

