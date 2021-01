Jakab Ferenc: rémhír, hogy az új típusú vakcina ne lenne biztonságos

A harmadik generációs, úgynevezett mRNS-vakcinák, amilyen technológiával például a Pfizer–BioNTech-vakcina is készült, jóval hatékonyabbak és kevesebb a mellékhatásuk is – magyarázta az InfoRádió Aréna című műsorában Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem tanára.

Mindenféle hiedelemmel és rémhírrel ellentétben az mRNS-technológia nem néhány hónap alatt került kifejlesztésre, valótlanok tehát azon állítások, hogy rohamtempóban, kapkodva állították volna elő

– emelte ki az InfoRádió Aréna című műsorában Jakab Ferenc virológus. Hiszen az RNS, illetve a módosított RNS-technológia nagyon régi és komoly tudományos háttérgyökerekre visszanyúló munka, amit most át tudtak ültetni egy vakcinafejlesztési projektbe is. De a technológia ettől még nem újkeletű – ismételte meg a szakember, aki biztosra veszi, hogy a hagyományos vakcinafejlesztéseket a következő tíz évben ki fogják váltani az úgynevezett harmadik generációs technológiák, miután gyorsabbak, olcsóbbak, biztonságosabbak, nagyobb hatásfokkal bírnak és könnyebb is ezeket legyártani.

A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja Virológiai Kutatócsoportjának vezetője szemléltetésképp elmondta, hogy például a második generációs alegységvakcinák esetében a vírus tüskefehérjéjét laboratóriumi körülmények között állítják elő a szakember. Vagyis hatalmas edényekben egy baktérium, vagy egy élesztőgombasejt segítségével termeltetik le az említett fehérjét, amit még megfelelően ki is kell tisztítani ahhoz, hogy a későbbiekben oltóanyagként funkcionálhasson, ami igen költséges folyamat. Ezzel szemben a harmadik generációs RNS-vakcina mindezt a szervezettel oldja meg, ami értelemszerűen egy jóval olcsóbb mechanizmus.

További előnyük, hogy még csak köszönőviszonyban sincsenek a vírussal, ezért sokkal biztonságosabbak is.

Ráadásul a harmadik generációs RNS-vakcinák nem tartalmaznak – a szó hagyományos értelmében véve vett –adjuvánst, tehát hordozóanyagot, ami arra szolgált a korábbi oltások esetében, hogy az immunrendszert fölgerjessze „alvó állapotából”. Az adjuvánsok viszont, amik egyébként a mellékhatások zömét is okozták, a harmadik generációs RNS-vakcinák nem tartalmazzák – ismételte meg – hiszen a hordozóanyag tulajdonképpen maga az RNS, ami kiváltja a megfelelő funkciót is. Ezáltal jóval biztonságosabbak, megbízhatóbbak.

„Az ember alapvető tulajdonsága, hogy az újtól és az ismeretlentől mindig fél, de ez esetben abszolút semmi oka az újtól való félelemnek.”