Koronavírus: Norvégia szerint túl kockázatos beoltani az idős embereket

Norvégia szerint túl nagy kockázattal bír, ha nagyon idős és betegségben szenvedőket oltanak be a koronavírus elleni vakcinával, miután 23-an rövid idővel az oltás első dózisa után elhunytak - számol be a hírről a Bloomberg.

A norvég egészségügyi hatóság adatai szerint 23 idős ember halt meg röviddel azután, hogy megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát. Közülük 13 esetben már elvégezték a boncolást és arra jutottak, hogy a mellékhatások súlyos reakciót válthattak ki a sérülékeny, idős emberek körében.

Az egészségügyi hatóságok szerint a 80 felettiek esetében, és ahol már csak rövid várható élettartammal lehet számolni, a vakcinából fakadó előnyök marginálisak vagy nem is bírnak jelentőséggel.

Norvégiában eddig 33 ezer embernek adták be az oltást, közöttük is azoknak első körben, akik a leginkább ki vannak téve a koronavírusnak és a legsérülékenyebbek, tehát az időseket is beleértve. Az országban a legtöbb oltást eddig a BioNTech/Pfizer vakcinából adták be, de már a Modernát is regisztrálták.

