Összeomlott a magyar turizmus

Novemberben a beutazási korlátozások, illetve a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozó, a koronavírus-járvány megfékezésére irányuló védelmi intézkedések hatására a külföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma 93%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához képest. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 76%-kal csökkent, írja a KSH. Az összes vendégéjszaka 76%-át a belföldi vendégek töltötték el. A kereskedelmi szálláshelyek – folyó áron számolt – összes bruttó árbevétele 85%-kal volt kevesebb az előző év novemberinél. A belföldi vendégéjszakák száma a szezonálisan és a naptárhatással kiigazított adatok alapján az előző hónaphoz mérten 65%-kal csökkent.

2020. novemberben az előző év azonos hónapjához képest:

A külföldi vendégek száma 96, a vendégéjszakáké 93%-kal visszaesett. A szálláshelyekre érkezett 20 ezer vendég 75 ezer vendégéjszakát töltött el. A vendégek nagy része szállodában szállt meg, az ott eltöltött éjszakák száma kevesebb mint tizedére csökkent. Az üdülőháztelepeken, a kempingekben, a panziókban és a közösségi szálláshelyeken is 75%-nál nagyobb volt a visszaesés. A legnagyobb mértékű (98, illetve 95%-os) csökkenés a Balaton turisztikai régióban, illetve Budapesten történt.

A belföldi vendégek száma 80, a vendégéjszakáké 76%-kal lett kisebb. A vendégszám 94 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 238 ezer volt. Az öt kereskedelmi szálláshelytípusból a panziókban 58, az üdülőháztelepeken 76%-kal kevesebb éjszakát regisztráltak. Az éjszakák kétharmadát szállodákban töltötték, ahol a csökkenés mértéke 80%-os volt. A közösségi szálláshelyeken és a kempingekben az előző év novemberi forgalom harmada (33, illetve 34%-a) jelentkezett. A visszaesés a Balaton turisztikai régiót érintette leginkább.

A járvány második hullámában tehát nem meglepő módon azonnal összeroppant a turizmus, miután Magyarország is korlátozó intézkedéseket vezetett be. A következő hónapokban továbbra is nagyon gyenge adatok érkezhetnek, érdemi javulásra a legtöbben tavasszal, nyár elején számítanak.

