Koronavírus: a britek már gőzerővel oltanak

A brit egészségügyi minisztérium vasárnap közzétett összesítése szerint az előző 24 órában 324 233 embert oltottak be a koronavírus elleni vakcinával, így 3 559 179-re emelkedett azoknak a száma, akik az első dózist megkapták. A második adagot eddig 447 261 embernek adták be, így a beadott első és második adagok száma átlépte a négymilliót.

A brit kormány nemrégiben arra helyezte át a hangsúlyt, hogy különösen a veszélyeztetett lakossági csoportokban minél többen a lehető leghamarabb hozzájussanak az első adag vakcinához, így a második adag beadása az első dózis után 12 héttel következhet a korábbi három hét helyett.

Javulóban a brit járványhelyzet

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint a szombat este zárult 24 órában 41 364 koronavírus-szűrés eredménye lett pozitív. Bár ez magas szám, de az újonnan kiszűrt fertőzések napi száma így is jelentős ütemben lefelé tart a szigorú korlátozások eredményeként.

Az Egyesült Királyságban december 8-án kezdődött az országos oltási kampány, és a meghirdetett cél az, hogy őszre a teljes felnőtt lakosság részesüljön a koronavírus elleni vakcinában. A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) először - a világon is elsőként - december elején a Pfizer és a BioNTech vállalatok közös fejlesztésű vakcinájának forgalmazását engedélyezte, és a brit oltási kampány december 8-án ezzel az oltóanyaggal kezdődött.

Az MHRA a múlt hónap végén az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár közösen kifejlesztett vakcinájának alkalmazását is jóváhagyta, és múlt hétfőn ennek az oltóanyagnak a tömeges beadása is megkezdődött az Egyesült Királyságban. A felügyelet múlt pénteken az amerikai Moderna gyógyszergyár által az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcina forgalmazását is jóváhagyta, de ez az oltóanyag várhatóan csak tavasszal érkezik meg az Egyesült Királyságba.

A brit kormány eddig több mint 350 millió adag vakcinát rendelt, és hivatalos célkitűzése az, hogy február 15-ig a legveszélyeztetettebb lakossági csoportok mindegyik tagja megkaphassa a koronavírus elleni oltásnak legalább az első dózisát. Ez azt jelenti, hogy a 68 millió lakosú Egyesült Királyságban 16 millióan megkapják a vakcinát a jövő hónap közepéig.

