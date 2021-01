Koronavírus: folyamatosan érkeznek a hazai oltatással kapcsolatos hírek

1438 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 350 587 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 87 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 264 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 227 325 fő, az aktív fertőzöttek száma 111 998 főre csökkent. 4 408 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 328-an vannak lélegeztetőgépen. Eddig közel 130 ezer emberre való oltóanyag érkezett az országba, legutóbb kedden érkezett vakcinaszállítmány. A rendelkezésre álló vakcinák nagy részét már beoltották, eddig 112 847 fő kapott oltást, és jelenleg is tart az egészségügyi dolgozók oltása, valamint ezen a hétvégén is folytatódik az idősotthonban lakók és dolgozók oltása - írja a koronavírus.gov.hu kormányzati portál.