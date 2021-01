Ismét recesszió fenyegeti Európát a koronavírus miatt: hogy reagál az EKB a veszélyre?

Aligha forgatja fel a monetáris politikát a csütörtöki kamatdöntésével az Európai Központi Bank. Frankfurt jelenlegi "távolságtartó" monetáris politikájának nem is jut sok szerep a koronavírus-válság kezelésében, hiszen az euróövezet gazdasági teljesítményét most elsősorban a járvány fejleményei és az arra adott fiskális válaszok befolyásolják. Ez a kényelmes pozíció viszont könnyen megszűnhet, ha az euró gyors és váratlan erősödésbe kezd, vagy az inflációs várakozások (amelyeket a jegybank az ING elemzői szerint alábecsül) megugranak.

Mind a rövid, mind a hosszú távú kockázatok hangsúlyosabbá váltak az EKB decemberi kamatdöntő ülése óta - írja elemzésében az ING Bank. A rövid távú kockázatokról szólva a bank elemzői szerint azok most inkább lefelé mutatnak a járvány terjedése és az ez ellen hozott intézkedések miatt. Továbbá az oltási programok is sokkal problémásabbnak tűnnek, mint azt előzőleg gondoltuk.

Összegezve tehát a hosszabb és szigorúbb korlátozások miatt az eurózónában jelentősen nőtt az első negyedéves visszaesés valószínűsége, és ezzel egyben a technikai recesszió veszélye.

Mindemellett a bank elemzői szerint a hosszú távú növekedést hajtó tényezők jelentősen javultak az EKB decemberi ülése óta. Példaként a Brexit-megállapodásból következő viszonylag sima kereskedelmet emelik ki a britekkel, valamint a Joe Biden megválasztott elnök által bejelentett csomagot, valamint egy bejelentett további csomag lehetőségét. Fontos továbáb, hogy egyre több vakcinagyártó jelenik meg a piacon, és a kormányok is fokozzák a beszerzéseiket. Az EKB azon alapforgatókönyve, mely szerint a tömeges immunitás év vége előtt kialakul, továbbra is érvényben van.

Ami az inflációt illeti, a friss adatok továbbra is árcsökkenést mutatnak decemberben, és a várakozások is alacsonyak. Az ING Bank szerint viszont 2021 hosszú idő után olyan év lehet, amikor az EKB inflációs előrejelzése nem túl magasnak, hanem túl alacsonynak bizonyulhat. Az európai jegybank elemzői 2021 első negyedévére 0,3%-os inflációt, a negyedik negyedévre viszont már 1,5%-os áremelkedést várnak, az ING elemzői szerint azonban várhatóan magasabb lesz. Arra hívják fel a figyelmet, hogy az inflációt alacsonyan tartó egyszeri tényezők idén megszűnhetnek. Például az alacsony energiaárak, a német áfacsökkentés és a szociális távolságtartás sokkjainak kikerülése a bázisból mind felpattanást okozhat idén az áremelkedésben, és az eurózóna inflációja könnyen 2% környékére ugorhat. Az ING szerint annak ellenére viszont, hogy a fő inflációs mutató hamarosan visszaugrik az 1 - 1,5%-os tartományba, a piaci várakozások megugrása és egyéb tényezők előre nem látott nehézségeket okozna az EKB-nak. Az erős euró külön fejfájást okozhat az EKB-nak, túlzott erősödése esetén akár beavatkozás is jöhet.

Mire számítsunk csütörtökön?

Az EKB csütörtökön tartja e havi kamatdöntő ülését. Az ING szerint teljesen világos a decemberi döntésből, hogy az EKB kerüli a beavatkozást, amíg lehetséges. Azzal, hogy 2022 elejéig kiterjesztette az alkalmazkodó monetáris politikai környezetet, az EKB nem sok dologra tud hatást gyakorolni. Az eurózóna gazdaságát rövid távon a járvány dinamikája, az átoltottság, a lezárások és a további fiskális stimulusok mozgatják, nem elsősorban a monetáris stimulus. Amennyiben nincs újabb gazdasági sokk, akkor az ING szerint

mindössze két tényező tudná kimozdítani az EKB-t a jelenlegi pozíciójából: a hirtelen tovább erősödő euró és a piaci inflációs várakozások előre nem látott megugrása.

Ezek azonban a következő hónapok kérdései, a következő kamatdöntést nem befolyásolják. Az ING-nél úgy vélik, hogy míg a megugró infláción a jegybank át tudna nézni, az euró váratlan erősödése viszont újabb monetáris stimulust, akár kamatvágást is hozhatna. A héten tartott kamatdöntés utáni sajtótájékoztató inkább kommunikációs próbatétel elé helyezi Christine Lagarde-ot: hogyan reagáljon az olasz politikai válságra, és hogyan reagáljon az erős euróra.

