A magyarok az egyik leginkább oltásellenesek az EU-ban, de várják a hiteles információkat a kormánytól a vakcinákról

A magyar lakosság az egyik leginkább oltásellenes az egész EU-ban és hiteles információkra várna a környezetétől, illetve a hatóságoktól, de közben az emberek kétharmada nem tekinti transzparensnek a hatóságok kommunikációját a vakcinák ügyében – derül ki az Európai Bizottság által megrendelt, most közzétett oltási közvélemény-kutatásából. Idehaza a gyors átoltottságot mindezek mellett az is hátráltathatja, hogy az emberek közel háromnegyede szerint túl gyorsan fejlesztették ki a vakcinákat és az is nagyon érdekes, hogy miközben relatív magas a magyar lakosságon belül az igazolt koronavírus-fertőzöttek és elhunytak aránya, aközben éppen az egyik legkevésbé a magyarok félnek attól, hogy elkapják a fertőzést. A felmérés eredményei azt is üzenik, hogy a magyarok többsége szeretne több hiteles információt kapni a vakcinák biztonságosságáról, ez pedig segíthetne enyhíteni az oltásokkal kapcsolatos szkepticizmust is és így végülis hozzájárulhatna a járvány mielőbbi legyőzéséhez.

Az EU megbízásából december 10-19 között online elvégzett uniós közvélemény-kutatásnak a minap tették közzé az eredményeit látványos ábrák segítségével, amelyek közül az első rögtön rámutat arra, hogy a magyar lakosság az egyik leginkább oltásellenes az összes tagállam között. A magyaroknak ugyanis csak 12%-a oltatná be magát olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet és további 19% válaszolta azt, hogy valamikor 2021 során megtenné ezt. Ne feledjük: még az uniós oltási kampány kezdete előtt jártunk az uniós adatfelvétel idején, hiszen az december 27-én indult el, de mégis szembeötlő, hogy a magyarok 32%-a azt válaszolta akkor: soha nem oltatná be magát, ami az egyik legmagasabb arány volt az egész EU-ban (a bolgárok 34%-a, a szlovének 33%-a, a szlovákok 32%-a válaszolta ugyanezt, a horvátok és csehek 31-31%-a is így vélekedett). Ez egyébként arra vall, hogy a kelet-közép-európai régióban fokozott az oltásellenesség, míg a nyugati és déli részeken sokkal elfogadóbban állnak a vakcinák kérdéséhez.

Érdemes megjegyezni, hogy a karácsony előtt készlt uniós felmérés óta idehaza a KSH-nak több felmérése is volt a magyar lakosság oltásellenességéről és a legutóbb kapott eredmények szerint az csökkenőben van, és a Századvég kutatása szerint is növekszik azok aránya, akik beoltatnák magukat.

A felmérésben a legtöbben azt mondták, hogy akkor oltatnák be magukat, ha néhány ember a környezetükben már ezt előttük megteszi és kiderül, hogy működik a dolog és nincsenek mellékhatások. A második legtöbben pedig azt mondták: akkor oltatnák be magukat, ha teljeskörű transzparencia lesz az oltás kifejlesztése, tesztelése és engedélyezése körül. Nagyon érdekes, hogy az egész EU-ban csak Magyarország kapcsán rajzolták máshogy a grafikont, ami azt jelzi, hogy e két válaszlehetőség egyikét is csak összesen 37% jelölte meg, ami szintén nagy pesszimizmusra utal az oltás terén. A grafikon alapján nálunk a legkevesebb azok aránya (kb. 17%), akik annak hatására oltanák be magukat, hogy a környezetükben egyre többen megteszik ezt mellékhatások nélkül és azok aránya is alacsony (kb. 20%), akik a teljeskörű transzparenciát, mint alapvető elvárást megjelölték az oltás kapcsán.

A fentiek mellett abban is kilóg a magyar lakosság, hogy nálunk az egyik legalacsonyabb (17+38%) azok aránya, akik szerint az EU kulcsfontosságú szerepet játszik a vakcinákhoz való hozzájutásban, noha ez tényleg így van, hiszen a közös vakcinabeszerzés teszi lehetővé, hogy egyenlő időbeli feltételek és méltányos árak mellett jusson minden tagállam a vakcinához. Így nem egymás kárára alakul ki vakcinaverseny, hanem az idő az egyetlen versenytényező és közben mindenki lakosságarányosan ugyanannyi vakcinát kap az elérhető volumenből. Az, hogy eközben mégis az egyik legalacsonyabb az EU szerepét elismerők aránya, összefügghet azzal, hogy a magyar kormány hónapok óta lebegteti a kínai, orosz és izraeli vakcinabeszerzés lehetőségét (vészhelyzeti engedélyezésükre lenne lehetőség itthon is, de más tagállamban nem lehetne forgalmazni és csak azokkal a gyártókkal lehet külön tárgyalni és szerződni, akikkel az Európai Bizottság még nem kötött előzetes szerződéseket).

A fenti lebegtető kommunikációnak is szerepe lehet abban, hogy a magyar lakosságon belül az egyik legmagasabb azok aránya (71%), akik szerint nem kommunikál transzparensen a kormány, illetve a hatóságok a vakcinák ügyében.

A vakcinákkal kapcsolatos korlátozott transzparencia is hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyar lakosságon belül az egyik legmagasabb azok aránya (72%), akik szerint túl gyorsan fejlesztették ki, tesztelték és engedélyezték a vakcinákat. Ez pedig nyilván visszahathat az oltásellenesség erősségére, illetve a bizalmatlanságra.

A fentiek mellett csak a magyarok 49%-a (középmezőny) ért egyet azzal azt állítással, hogy csak vakcinával való beoltás vethet-e véget a járványnak. A jelek szerint az emberek fele máshogy gondolja ezt a kérdést, azaz például vakcina nélkül is megoldhatónak tartja a járvány lefojtását (nyilván részben az oltásellenességből következően).

Mindezek tükrében és a relatív magas fertőzöttségi és halálozási arányra tekintettel is érdekes, hogy a magyarok az egyik legkevésbé félnek attól, hogy elkapják a fertőzést. Mindössze az emberek 39%-a válaszolt erre a kérdésre igennel, ami az ötödik legalacsonyabb arány az egész EU-ban.

Arra is rákérdeztek a felmérésben, hogy mennyire elégedettek az emberek azzal, ahogy az EU kezelte a járványt és a magyarok megosztottak a kérdésben: 42% elégedett, 46% elégedetlen. Ez a középmezőnyt jelenti az elégedettség terén a tagállamok között.

A járványügyi védekezés sikere, hatékonysága kapcsán is lényeges, hogy az egyes országokban ki kiben bízik az információk terén, és a felmérés azt találta, hogy míg a legtöbb országban a legmagasabb arányban a tudósokban, orvosokban, nővérekben, gyógyszerészekben bíznak, addig az északi tagállamokban első helyen legtöbben az állami hatóságokat említették. Külön érdekes, hogy a magyar lakosság az egyik legalacsonyabb arányban (47%) bízik az első megjelölt körben.

Végül arra is rákérdeztek a felmérésben, hogy miről szeretnének több információt kapni az emberek és mindenhol első helyen az a kategória végzett, hogy a vakcinák megbízhatóságáról, de ennél a kérdésnél is idehaza „csak” az emberek 58%-a jelölte meg ezt a kategóriát, ami csak a középmezőnynek felel meg.

A felmérés alapján jelentős az oltásellenesek aránya idehaza, de közben van egy viszonylag széles réteg, aki szeretne többet tudni a vakcinák megbízhatóságáról és ezen információk mentén akár változhat is a vakcinákkal kapcsolatos elutasító véleménye, ami hozzájárulhat a gyors és magas fokú átoltottsághoz a magyar társadalomban.

Címlapkép forrása: Getty Images