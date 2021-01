Koronavírus: Magyarország 30 napon belül 300 ezer ember beoltásához elegendő orosz vakcinát kap

Oroszország harminc napon belül megkezdi a Covid-19 elleni vakcina első tételének szállítását, emellett politikai megállapodás született arról, hogy a hosszútávú szerződés októberi lejárta után is folytatódik a gázszállítás Magyarországra - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek a pénteki moszkvai tárgyalásairól.

Jön az orosz vakcina

"Azért jöttünk ma Moszkvába, hogy két dologról megállapodjunk az oroszokkal. Örömmel mondhatom, hogy mindkét ügyben sikerrel jártunk" - mondta a tárcavezető. "Megállapodtunk arról, hogy nagy mennyiségben vásárolhatunk három ütemben orosz oltóanyagot, amelyekről a magyar nemzeti hatóság megállapította, hogy biztonságos és felhasználható Magyarországon. Megállapodtunk arról is, hogy idén októbert követően, amikor lejár a hosszú távú gázvásárlási megállapodásunk, az oroszok folytatják Magyarország irányába a gáz szállítását" - fogalmazott Szijjártó Péter.

Elmondta, hogy Magyarország egymillió ember beoltására alkalmas vakcinamennyiséget vásárol, ami praktikusan kétmillió adagot jelent, hiszen egy emberenek két oltást kell kapnia a védettség elérése érdekében. Ezt a mennyiséget az orosz fél három ütemben fogja leszállítani. "Mostantól kezdve harminc napon belül 300 ezer ember beoltásához szükséges mennyiséget fogunk kapni, utána újabb 30 napon belül újabb félmillió ember beoltásához szükséges mennyiséget, majd az azt követő harminc napon belül 200 ezer ember beoltásához szükséges mennyiséget, tehát háromszor 30 napos szállítási határidőt vállalt az orosz fél" - mondta.

"Magyarországnak az az érdeke, hogy fel tudjuk gyorsítani az oltást, hiszen ezzel emberi életeket mentünk meg, ezzel munkahelyeket mentünk meg, és ezzel közelebb kerülünk ahhoz, hogy a korlátozó intézkedések megoldását megkezdjük" - hangoztatta a miniszter. Hangsúlyozta, hogy az oltási folyamat nem politikai, hanem szakmai kérdés, Magyarország érdeke pedig ennek felgyorsítása.

Jön az orosz gáz is

Szijjártó Péter az energiaellátás kérdésére áttérve rámutatatott, hogy októberben lejár az immár 26 éve megkötött kétoldalú gázvásárlási megállapodás. Elmondta, hogy Alekszandr Novak energetikai miniszterelnök-helyettessel politikai megállapodást kötött az orosz gázszállítások folytatásáról. Hozzátette, hogy ennek technikai, mennyiségi és árbeli vonatkozásairól a Gazpromnak az érintett magyar vállalatokkal kell megegyeznie.

Magyarország emellett folytatja annak a 15 kilométer hosszú gázvezetéknek az építését, amely a magyar-szerb határt köti össze a magyar nemzeti gázvezeték-rendszerrel. Ezen a vezetéken keresztül októbertől már lehetőség lesz arra, hogy hatmilliárd köbméternyi gáz érkezzen Magyarországra déli irányból.

Mint mondta, ez megnyitja Magyarország számára az útvonalak és a források diverzifikálásának lehetőségét is, hiszen ezen a gázvezetéken keresztül elérhető lesz Magyarország számára az a transzadriai vezeték, amelyen például Azerbajdzsánból is érkezik majd gáz Európába

"Nekünk fontos, hogy legyen kiszámítható együttműködésünk az oroszokkal a gázszállítások terén, mert ugyan lefoglaltunk kapacitást a krki cseppfolyósított földgáz- (LNG-) terminálban is, ugyanakkor azt kell látni, hogy az infrastruktúra miatt, a regionális helyzet miatt Oroszország továbbra is fontos szereplője az itteni energiapiacnak. Ezért jó hír, hogy a politikai megállapodás megköttetett arról, hogy október után is folytatják az oroszok a gázszállítást Magyarországra" - nyilatkozott Szijjártó Péter.

