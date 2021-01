Megszólaltak a virológusok az orosz és a brit vakcina magyarországi engedélyezéséről

Meghökkentette a virológus szakértőket, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet (OGYÉI) engedélyt adott az orosz Szputnyik V és az AstraZeneca vakcinájának tömeges oltásra való használatára szerdán, miután a kormány tagjai többször is sürgették a jóváhagyást - írja a Népszava

Két hónapja a külügyminiszter jelentette be, hogy tíz adag Szputnyik V érkezett, amit majd a magyar gyógyszerhatóság megvizsgál. Akkoriban a Népszavának gyógyszeripari szakértők elmondták: ezt a vakcinát, úgy lehet Magyarországon alkalmazni, ha elvégzik a szükséges klinikai 3-as fázisú vizsgálatát, azaz hivatalos gyógyszerpróbát indítanak. Ezzel csengett egybe december végén Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentése, miszerint 6000 adag orosz oltás érkezett Magyarországra.

Kásler Miklós Emmi-miniszter pedig december 31-én közölte is, egy 3-as fázisú klinika vizsgálatot indítanak, és az OGYÉI az erre való alkalmasságát vizsgálja az orosz vakcinának. Azt nem tudni, hogy az OGYÉI megadta-e valaha az engedélyt a 3-as fázisú klinika vizsgálatra. Ahogy az sem ismert, hogy mi lett a Kásler által jelzett, a tömeges oltás engedélyezéshez szükséges 3-as fázisú klinikai vizsgálattal. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter viszont csütörtökön már arról beszélt, hogy az OGYÉI tömeges oltásra találta alkalmasnak ezt a vakcinát.

„Politikai nyomásra adhatta ki az OGYÉI az orosz és az Astra-Zeneca vakcinájára a hazai ideiglenes gyógyszeralkalmazási engedélyt” – reagált a kormányzati bejelentésre Falus Ferenc egykori tisztifőorvos, aki szerint azért is probléma, mert a lépés rombolja az oltásokkal szembeni bizalmat. Hozzátette: ugyanakkor bármely oltás jobb, mint az, ha valakit megbetegít a koronavírus. Az adenovírust alkalmazó orosz vakcina valószínűleg jó készítmény, de a szakember szerint az idős illetve a krónikus betegeket a modernebb technológiával készült, mRNS vakcinával kellene oltani.

Ócsai Lajos, az ÁNTSZ egykori járványügyi főosztályvezetője sem tudta értelmezni, hogy mi történt, miért éppen ezt a két vakcinát engedélyezte a hazai gyógyszerhatóság. Az orosz vakcina engedélyezési eljárása hamarosan elkezdődik az Európai Gyógyszerhatóságnál (EMA), és ha ott végigmegy a folyamaton, akkor garantált a biztonságossága és a hatékonysága is. Az Astra-Zeneca vakcinájának a vizsgálata pedig hamarosan le is zárul az EMA-nál. Ezt megelőzni azért is tűnik értelmetlennek, mert erre a vakcinára van uniós keretszerződés, így elképzelhetetlen, hogy Magyarország ebből külön utakon tudjon tudjon vásárolni.

