Százmillióhoz közelít a koronavírus-fertőzöttek száma a világon, jönnek az utazási korlátozások az EU-ban

Az orosz Távol-Keleten megkezdődtek szombaton az előzetes letartóztatásba helyezett ellenzéki aktivista, Alekszej Navalnij érdekében meghirdetett, nem engedélyezett országos tüntetések, és megindult a résztvevők elleni hatósági fellépés is. Navalnij hívei a közösségi médiában több mint 90 oroszországi városban szólítottak fel tüntetésekre. Habarovszkban - amely az időzóna szerint hét órával előbbre jár Moszkvánál - ellenzéki aktivisták által megosztott videofelvételeken az látható, amint rendőrök tüntetőket vernek és zsúfolnak be egy rabszállító autóba. A távol-keleti városban egyúttal Szergej Furgal, a népszerű korábbi kormányzó letartóztatása ellen is tiltakoznak. Tüntetők százai vonultak Vlagyivosztok és Irkutszk utcáira is, dacolva a dermesztő hideggel. "Mi vagyunk az erősek" és "Putyin hazug" - kiáltozták. A hatóságok az előző napokban óvtak a részvételtől a nem engedélyezett tüntetéseken, amelyek amúgy is hónapok óta be vannak tiltva a koronavírus-járvány miatt. (MTI)