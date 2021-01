Rohan a világ az oltásokkal, miközben lehet, hogy alig hatnak a vakcinák a dél-afrikai mutáns ellen

Európában lényegében egy hónapja indult a Pfizer/BioNtech vakcinájával az oltási folyamat és bár egyes országok már a lakosság 5-10%-ának beoltásánál járnak, egy friss tanulmány szerint a dél-afrikai mutáns vírus ellen az eddigi vakcináknak korlátozott lehet a hatása – mutat rá vakcina összefoglalójában a Nordea Bank. Az anyag közben néhány látványos ábrával mutatja be, hogy a főbb európai országok, illetve az Egyesült Államok hogyan állnak most a járvány elleni küzdelemben.

A Nordea koronavírussal kapcsolatos hírlevele egy január 19-én közzétett tanulmányra hívja fel a figyelmet, amelynek a lényege az, hogy kételyek vannak az eddig kifejlesztett vakcinák hatásosságával kapcsolatban a dél-afrikai vírusvariáns miatt, mert ez a variáns részben, egészben kikerülheti azt az emberi immunválaszt, amelyet a vakcinák igyekeznek kiváltani.

Azt már hetek óta hallani, hogy a brit variáns fokozott fertőzésre képes a koronavírus eredeti törzséhez képest (50-70%-kal nagyobb fertőzőképességet mondanak), igaz friss eredmények szerint kérdéses, hogy több halálozást is képes-e kiváltani, de azt is hallani már jó ideje, hogy a dél-afrikai variáns szintén fokozottan veszélyes.

A Nordea anyaga mindenképpen érdekes ebből a szempontból is, mert az időközben elindult és kibontakozott

világszintű vakcinaverseny hatásosságát, eredményességét is kérdésessé teszi.

Idehaza a vasárnapi eredmények szerint összesen 165 ezer ember beoltására elegendő vakcinakészlet érkezett, amelyből 145 257 embert oltottak be, közülük bő 8135 ember már a második oltását is megkapta. Ez azt jelenti, hogy 100 ezer főre vetítve 1482 főnél jár az átoltottság, a teljes lakosságon belül 1,48%-os. Érdemes ezt világszinten is perspektívába helyezni a hét közepi adatok alapján (Izrael nincs is rajta a grafikonokon, noha vasárnapi adatok szerint már 28,8%-os ott az átoltottság). Az 1482 fős magyar eredmény az alábbi ábrán a középmezőnybe fér be, a svédek, németek, osztrákok jártak ott a hét közepén.

Az elmúlt 7 nap beoltási üteme napi átlagban 100 ezer főre vetítve a briteknél és az amerikaiaknál különösen gyors, 430 és 270 fő, de a legtöbb országnál 50-150 fő között ingadozik, nálunk kb. 40 fő lehet ez.

A járvány terjedési sebessége nyilván kulcsfontosságú a lezárások szigorítása és az egészségügy terhelése miatt is, ennél a mutatónál most a portugálok, csehek és britek helyzete aggasztó. Nálunk a 240 fő körüli 100 ezer főre vetített utóbbi kétheti adat relatív alacsonynak számít a nemzetközi mezőnyben.

Az alábbi ábra arra mutat rá, hogy hol mekkora most a járványügyi terhelés az új esetszámok alapján és amint látszik: a portugáloknál, a spanyoloknál és Amerikában csúcsközeli ütemben terjed a járvány.

Nagyon fontos járványügyi indikátor, hogy az intenzív ápolásra szoruló koronavírusos betegek száma 100 ezer főre vetítve hogyan áll, illetve az adott országban a csúcstól mennyire marad el. Az alábbi két ábra azt mutatja, hogy a cseh, spanyol, portugál és az amerikai egészségügy most nagyon nagy terhelés alatt áll.

Az intenzív ápolásra szorulók mellett nyilván azt is nézni kell, hogy a halálozások felfutása hol milyen intenzív 100 ezer főre vetítve az utóbbi két hétben. Ebből a szempontból a britek, csehek és portugálok sajnos szintén rosszul állnak 20-22 fő körüli értékkel, ebben valószínűleg a brit mutációnak is szerepe van már. A 15 fő körüli magyar adat sajnos ebben az összevetésben nem jó képet mutat.

A Nordea anyagában végül az is nagyon érdekes ábra, hogya halálozások alakulása az adott országban a járvány miatt tapasztalt eddigi csúcshoz képest hogyan áll és itt sajnos öt ország is az eddigi csúcson „fut” jelenleg.

