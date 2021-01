Az EKB vezető közgazdásza szerint a koronavírus nem okoz tartós gazdasági károkat

A koronavírus ellen hozott korlátozások nem tűnnek el idén teljes mértékben Philip Lane, az Európai Központi Bank kormányzótanácsának tagja szerint. Az ír jegybank egykori elnöke szerint viszont az intézkedések nagy részét nyáron visszavonják, vagyis a gazdasági aktivitás akkor kezdhet helyreállni. Lane egyben azt is elmondta, hogy az eszközvásárlási program vélhetően a járvány után is velünk marad, de annak mértéke nem lesz akkora, mint a járvány idején.

Philip Lane, az EKB kormányzótanácsának tagja a Portfolionak úgy nyilatkozott, hogy a kötvényvásárlás a pandémia utáni években vélhetően fennmarad, amíg az EKB el nem éri az inflációs célt, de a pandémia utáni eszközvásárlás mértéke várhatóan messze nem lesz akkora, mint jelenleg. Lane emellett hangsúlyozta, hogy a reálgazdaságban minden a járvány lefutásán múlik, és arra számít, hogy

a korlátozások nagy részét nyáron vonhatjuk vissza, de a teljes feloldásra csak 2022 elején kerülhet sor.

Mindez globálisan sokkal tovább tarthat. Hosszú távú gazdasági hatásokra viszont nem számít, mert a járvány nem a tudásintenzív szektorokat ütötte meg legnagyobb mértékben, hanem a turizmust, szálláshely-szolgáltatókat stb - zárta gondolatait Philip Lane.

Az EKB jelentős mértékű eszközvásárlási programot futtat

Az Európai Központi Bank már a járvány előtt is vásárolta az államkötvényeket az Asset Purchase Programme (APP) nevű kezdeményezés keretében, ennek a havi összege 20 milliárd euró volt. Az APP-t szigorú feltételek kötötték, így például az EKB csak a tőkejegyzési kulcsok arányában vásárolhatott az egyes államok kötvényeiből (azaz olyan arányban, amilyenen a tagállamok a központi bank alaptőkéjéhez hozzájárultak), és a kibocsátott állomány mindössze 33%-a lehet az EKB tulajdonában.

A járvány idején azonban a jegybank egy újabb eszközvásárlási programot is elindított, a PEPP-et (Pandemic Emergency Purchase Programme), amelyet semmilyen fenti kritérium nem köt.

Az EKB ennek keretében jelentős összegű vásárlásokat folytat mind a mai napig, messze meghaladva az APP havi keretösszegét, és így összességében a jegybank már rég túllépte a 33%-os határt (de mint azt fent írtuk, ezt csak az APP-t köti).

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke a jegybank havi kamatdöntése után elmondta, hogy a PEPP mindaddig marad, amíg a járvány azt indokolja, az APP-t pedig egészen az inflációs cél (2% közeli, de azt meg nem haladó áremelkedés) eléréséig futtatni fogják.

Philip Lane is erről beszélt a Magyar Nemzeti Bank mai Lámfalussy-konferenciáján, ahol elmondta, hogy az EKB továbbra is elkötelezett a laza monetáris kondíciók fenntartása mellett. Elmondta, hogy az EKB a pandémia elején felismerte, hogy a piaci sokk elkerülése érdekében fel kell lépni, így született meg a PEPP (pandémiás eszközvásárlási program). Lane szerint a cél az volt, hogy biztosítsák a szükséges likviditást és egyben stabilan tartsák a kötvénypiacokat is. A fiskális politikai fellépés ugyanakkor szintén fontos, a járvány elhúzódásával a támogató fiskális intézkedések is fennmaradhatnak. Előadásában is megerősítette, amit a Portfolio-nak is nyilatkozott, hogy a PEPP keretén belül zajló vásárlásokat az aktuális gazdasági helyzet határozza meg – ha a kötvényhozamok stabilitásához nem szükséges kihasználni a havi keretet, akkor nem fogják, de ha szükséges, akár bővíthetik is azt.

Címlapkép: Getty Images