Az EY Magyarország vezérigazgatóját nevezték ki a cég közép-európai csoportjának élére

Rencz Botond, az EY Magyarország vezérigazgatója irányítja a globális tanácsadócég nyolc országot magába foglaló közép-európai csoportját 2021. január elsejétől - közölte hétfőn az EY Magyarország.

Új pozíciójában Rencz Botond Magyarország mellett a cseh, szlovák, szlovén, horvát, bosznia-hercegovinai, szerb és montenegrói irodákat vezeti 2021-től. Elsődleges célja garantálni, hogy az EY ügyfelei a régió minden országában kivételes tanácsadási szolgáltatásban részesüljenek, valamint új növekedési lehetőségeket is tervez a tagvállalatok számára.

„Az EY hazánkban évek óta dinamikusan növekszik. A csoport vezetőjeként is személyes küldetésnek tekintem, hogy a térség minden országában a legjobb szakemberektől, a lehető legmagasabb szintű tanácsadást kapják meglévő és jövőbeni ügyfeleink. Erre a jelenlegi nehéz körülmények között különösen nagy szüksége van a vállalatoknak, hogy minél erősebben vészeljék át ezt az átmeneti időszakot” – hangsúlyozta Rencz Botond.

Rencz Botond 2015 óta látja el az EY Magyarország vezérigazgatói teendőit és vezeti sikerrel a cég közép-európai és magyarországi adótanácsadói részlegét. A vállalat az elmúlt években folyamatosan növekedett, kollégáinak száma mára meghaladja a 800 főt. Irányításával a cég számos elismerésben részesült, a tekintélyes adóügyi magazin, az International Tax Review 19 rangos nemzetközi díját nyerte el, többek között az Év Adótanácsadója (9-szer), illetve az Év Transzferár-tanácsadója (10-szer) címeket.

A regisztrált adótanácsadói és adószakértői képesítéssel is rendelkező vezető 19 éve az EY partnere. Új pozíciója mellett továbbra is ellátja a magyar EY vezérigazgatói feladatait is.

Címlapkép forrása: EY Magyarország