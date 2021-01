Drasztikus változás: megszűnt a működőtőke-áramlás tavaly Európába a koronavírus-válság miatt

Az előzetes adatok szerint tavaly a globális külföldi működőtőke-befektetés (FDI) 42 százalékkal, 859 milliárd dollárra zuhant a 2019. évi 1489 milliárd dollárról, de ez nagyon egyenlőtlenül történt mind földrajzi, mind ágazati értelemben. Az alábbi ábra már érzékelteti, hogy a feltörekvő régióhoz sorolt országokba együttesen csaknem töretlen volt a tőkebeáramlás, míg a fejlett világ nagyon megérezte a források elapadását és utóbbi kategória húzta le elsősorban a globális teljesítményt.

A földrajzi régiók közötti nagyfokú különbségeket az alábbi két ábra mutatja, melyek szerint a fejlett világban 69%-kal 730 milliárd dollárról 229 milliárd dollárra szakadt a működőtőke-beáramlás, míg a feltörekvő piacokon csak 12%-os volt a csökkenés 702-ről 616 milliárd dollárra. Sőt, ezen belül a fejlődő Ázsiába mindössze 4%-os volt a csökkenés 495-ről 476 milliárd dollárra.

A két nagy gazdasági vetélytársat, az Egyesült Államokat és Kínát nézve elmondható, hogy míg előbbiben 49%-kal 134 milliárd dollárra csökkent az FDI, addig utóbbiban 4%-kal 163 milliárd dollárra nőtt és így érthetően Kínába ment tavaly messze a legtöbb friss tőke. Indiába 13%-kal nőtt az FDI főként a digitális szektorba történő fokozott beruházási projektek miatt.

Közben jól látszik az ábrán, hogy micsoda brutális FDI-változások következtek be Európa több nagy gazdaságában tavaly. Az anyag szerint a britekhez gyakorlatilag leállt a tőkebeáramlás, amelyben nyilván a koronavírus mellett a Brexit által keltett nagyfokú bizonytalanságnak is volt szerepe, és az olaszoknál is leállt a tőkebeáramlás, de a németeknél is 61%-os volt a szakadás, a franciáknál 39%-os. Ebből a szempontból is fontos és nagyon jól fog jönni Európában a helyreállítási alapnak mondott bő 800 milliárd eurós, közel 1000 milliárd dolláros beruházás-pótlási megoldás.

Az anyag azonban rámutat arra is, hogy Európában például a svédek és a spanyolok üdítő kivételt jelentettek az FDI leállása alól, hiszen előbbi országban több, mint kétszeresére, 12-ről 29 milliárd dollárra ugrott a beáramlás, míg utóbbiban 52%-kal nőtt főként nagy amerikai vállalatfelvásárlások nyomán. A magyar FDI-adatokra nem találtunk utalást a részletesen anyagban sem.

A fejlett piacokon a tőkeáramlások főbb típusai kapcsán jól látható, hogy a vállalatcsoporton belüli hitelnyújtás meredeken csökkent, a friss tőkebefektetési hátterű (pl. zöldmezős beruházás) tőkeáramlások nullára estek, az adott célországba visszaforgatott profit jellegű tőkeáramlások viszont nagyjából stabilan 400 milliárd dollár körül maradtak.

Címlapkép forrása: Getty Images