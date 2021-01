Megkezdődött az online Világgazdasági Fórum, váratlanul Putyin is bejelentkezett a programba

Megkezdődött hétfőn kora délután a világ vezető politikusainak és üzletembereinek szokásos éves tanácskozása, a Világgazdasági Fórum , igaz idén először online formátumban értekeznek egymással a résztvevők ahelyett, hogy a svájci Davosban gyűlnének össze. Az is rendhagyó lesz, hogy a szervezők tervei szerint májusban lesz egy személyes találkozó is Szingapúrban és az sem gyakori, hogy az orosz elnök, Vlagyimir Putyin is becsatlakozik a programba, hiszen 11 év után ismét online előadást tart majd.