A pedagógusok majdnem fele beoltatná magát, de már visszatérnének az iskolákba

A pedagógusok 43%-a beadatná magának a koronavírus elleni oltást, 36% bizonytalan, 21% pedig teljesen elutasítja azt – derül ki a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a 21 Kutatóközpont friss felméréséből. A megkérdezettek többsége tavasszal szívesebben oktatna személyesen.

Decemberben végzett online kutatást a 21 Kutatóközpont a pedagógusok körében, a kérdőívet 1263-an töltötték ki, a minta reprenzentatív volt – derül ki a kedden közölt eredményekből. Tavaly tavasszal a tantermen kívüli oktatásra való átállás meglepetésszerűen érte mind a pedagógusokat, mind pedig a diákokat. Bár a pedagógusok 57 százaléka elvégzett már valamilyen tanfolyamot a digitális oktatásról az elmúlt négy év során, többségük (60%) mégsem rendelkezett elegendő kompetenciával ahhoz, hogy kellőképpen, magabiztosan, és maradéktalanul el tudják látni a feladataikat, se a tavaszi, se az őszi hullámban. Alig több, mint a pedagógus fele (51%) kapott munkáltatójától segítséget az átállás pillanatában, legkevésbé az óvodapedagógusok, szakiskolában oktatók, valamint az általános iskolában tanítók számíthattak segítségre, míg a különböző gimnáziumokban és középiskolákban dolgozó pedagógusok jobban tudtak támaszkodni a munkáltatójukra.

Mindennek tükrében nem meglepő, hogy azon pedagógusok, akik informatikai problémával szembesültek (55%) leginkább a közvetlen környezetükhöz fordultak segítségért, kollégáiktól (67%) családtagjaiktól (55%) kértek tanácsot, vagy önálló kutatómunkát végeztek az interneten (47%), hogy megoldják a fennálló számítástechnikai nehézségeiket.

A digitális oktatás időszaka keveseknek hozta meg a kedvét, hogy a járvány után több digitális eszközt használjon oktatása során. Az oktatók többsége inkább a hagyományos tanrendet választaná (56%) a második félévben, 26 százalékuk hibrid oktatást, és csupán 19 százalékuk oktatna továbbra is digitális tanrendben. A legkevésbé azok vágyódnak vissza a személyes oktatásra, akik az utóbbi két félév során digitális formában tanítanak/tanítottak. minél több tapasztalatot szereznek az oktatók a digitális távoktatásban, annál inkább „jönnek bele” és szoknak hozzá a már nem is annyira új oktatási formához és választanák inkább azt a jövőben is, amíg a járvány elcsendesedik az országban.

A pedagógusok véleménye szerint ugyan a diákok családjainak többségében megfelelő minőségűek az eszközök, de több családban érzékelhető a megfelelő minőségű eszköz hiánya (64%). A közoktatásban tanuló diákok 54 százalékának jóra és/vagy kiválóra értékeli az oktatója a digitális képességeit, ugyanakkor a diákok 27 százalékának 15 elégséges, amivel, ha nehezen is, de részt tudnak/tudtak venni a digitális oktatásban, 7 százaléknak elégtelen a meglévő digitális képessége. A diákok legnagyobb hányada (54%) apróbb problémákkal, de tud/tudott alkalmazkodni az eddigiek során a digitális oktatáshoz. A pedagógusok szerint a diákok megközelítőleg harmada (30%) nehezen, de végül tud/tudott alkalmazkodni az új helyzethez, a diákok csupán kis hányadának 6 százalékának nem okozott semmilyen problémát az átállás.

A digitális oktatás témakörén túl az oktatók egészségügyi helyzetére is kitértünk a kutatásban. A pedagógusok 19 százaléka igazoltan átesett már a koronavírus fertőzésen, az első hullámban csak elenyésző számban, zömében a második hullámban kapták el a vírust. Többségük nem érzi/érezte magát biztonságban a munkavégzése közben az iskolában.

Mindemellett az oltási kedv körükben magasabb, mint a teljes társadalomban mért hajlandóság, a válaszoló pedagógusok 43%-a biztosan beoltatná magát, további 36% bizonytalan és csak 21% utasítja el teljesen a vakcinát.

