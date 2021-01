Bezártak a sípályák, hova indulhatnak most azonnal nyaralni a magyarok?

Egyre több olyan egzotikus nyaralóhely nyit ki, amelynek szinte a teljes gazdasága a turizmusból él. Jellemzően szigetországokról van szó, ahol változatos járványügyi előírások, kijárási korlátozások is bonyolíthatják a kikapcsolódni vágyók életét. Mivel azonban Európában gyakorlatilag bezártak a síközpontok, sokan itt próbálják meg kiheverni a koronavírus-helyzet által okozott fásultságot. 400-600 ezer forinttól kezdődnek a 7-10 napos ajánlatok, de akár 1 millió forint fölötti összeget is elkérhetnek az utasoktól fejenként. Kötelező elem a beutazáshoz az előzetes szállásfoglalás, a teljeskörű utasbiztosítás és számos esetben a negatív PCR-teszteredmény.

Egyelőre az egzotikus utak elérhetőek a magyar turisták számára. Dubai, a Maldív-szigetek, a Dominikai Köztársaság és Zanzibár mellett Mexikóba és Kubába lehet eljutni. Sőt, nyitnak a karibi államok is, így már elérhető Jamaica és Barbados is. A Tensi Holiday utazási iroda azt közölte a Portfolio-val, hogy ugrásszerűen nő az érdeklődés és a foglalások száma ezekre az úticélokra.

Miután síutakra nem lehet elmenni, ezért sokan érdeklődnek nálunk az egzotikus utak iránt. Főleg a február 13-a és 21-e közötti időszak népszerű

– közölte Hargitai Éva, a cég értékesítési vezetője. Azt is megjegyezte, hogy törzsutasaik mellett sok új ügyfél jelenik meg náluk, mert a jelenlegi járványügyi helyzetben keresik az emberek a biztonságot, a koronavírus-helyzet miatt ugyanis minden nagyon gyorsan változik.

Megnéztük az egyik legismertebb oldalt, az Utazomajom.hu-t is, szerintük lehet utazni Izlandra, St. Lucia-ra és Costa Ricára is. Az egyiptomi Hurghadat is elérhetőnek tüntetik fel. Az árak viszont jelen pillanatban szinte tényleg tájékoztató jellegűnek. A szakemberek azt hangsúlyozzák, hogy utazások lekötése előtt mindenki tájékozódjon arról, hogy valóban lehet-e azokba az országokba menni, és ha igen, akkor milyen feltételekkel. Sokszor még az árösszehasonlító, egyébként frissített oldalak sem tudják követni a változásokat. Előfordulhat például, hogy valaki saját szervezésben, olcsóbban tudja megközelíteni a Dominikai Köztársaságot többszöri átszállással, de nagyon hosszú utazási idővel. Modernkori Indiana Jonesként ugyanis ki lehet repülni Budapest – Frankfurt – Toronto – Punta Cana útvonalon is, majd ugyanígy vissza. Cserébe viszont vállalja azt a rizikót az utas, hogy módosulhat az utazása, ha pl. új beutazási- vagy tranzitálási feltételek lépnek életbe az utazás idején Kanadába.

Most Dubai és a Maldív-szigetek a sláger

Sok utas kér ezekre a turisztikai célpontokra ajánlatot. Aki utazik, most arra számíthat, hogy a légitársaságok többsége a budapesti induláskor kér egy 96 óránál nem régebbi, negatív koronavírus-tesztet. Dubaiban a repülőtéren rögtön levesznek egy PCR-tesztet a beérkező utasoktól. Ennek az eredményét nagyjából 24 órán belül egy applikáción lehet megnézni. A negatív eredményig önkéntes karanténba kell vonulni az előre lefoglalt szállodába, amelyet nem lehet elhagyni, de a szálloda szolgáltatásait lehet használni. A közösségi tereken maszkot kell hordani Dubaiban is, az üzletek, bárok, látványosságok, bevásárlóközpontok nyitva vannak. A szomszédos emírségek közül Sharjah nyitva van, de Abu-Dhabi jelenleg zárva, turisztikai céllal csak 14 napos karantén után látogatható.

A Maldív-szigeteken jelenleg az a szabály, hogy azon a szigeten kell maradni, ahová a szállása szól a turistának. Másik szigetre és a fővárosba jelenleg nem lehet kirándulni. A vízisportokat a nyaralószigetünk közvetlen közelében lehet igénybe venni. Amennyiben ezek a járványügyi korlátozások enyhülnek, arról tájékoztatják a turistákat. Amennyiben a lefoglalt szálláshelyünkről utazunk haza a Maldív-szigetekről, úgy nem kérnek a légitársaságok PCR-tesztet.

Fokozott az érdeklődés Dominikára és Zanzibárra is. A két nyaralóhely ugyan nem kér PCR-tesztet a beutazóktól, de a légitársaságok többsége igen. A Dominikai Köztársaságban szigorítások léptek életbe, jelenleg kijárási korlátozás van érvényben délután 17 órától és hétvégente. Ez azonban nem zavarja a turistákat, hiszen a resort hotelek minden igényüket kiszolgálják, élvezhetik a közvetlen tengerparti pihenést. Szervezett, fakultatív kirándulásokon továbbra is részt lehet venni.

A hajóutakat bonyolító társaságok közül az MSC Cruises most hétvégén indított el egy járatot. A cég MSC Grandosia nevű hajója az olasz kormány által előírt egészségügyi intézkedéseket betartva, a tervek szerint vasárnaponként fut ki Genova kikötőjéből, és több olasz kikötőt érintve Máltára is elhajózik. A másik nagy hajóscég, a Costa január végére tervezi az első hajó indulását, február végére pedig még egyet. Most úgy tűnik, hogy a tengeri hajóutak nagy felfutása tavasz végén, nyár elején várható. Akkorra tervezi az indulást a Royal Group, a Norwegian Cruises és a Princess.

Nem olcsó

Aki az egzotikus célpontokra utazni szeretne, az mindenképpen számoljon azzal, hogy az utak nem olcsók, 2021-ben 15-20 százalékkal is felmehettek az árak a 2020-as szinthez képest. Cserébe viszont a szálláshelyek akár 7-14 nappal az utazás előtt ingyenesen lemondhatók, indoklás nélkül. A légitársaságok is igyekeznek rugalmas feltételeket biztosítani, akár ingyenesen módosítási lehetőséggel.

Viszont szerződéskötéskor az utazási irodák erősen javasolják az útlemondási biztosítás megkötését, amely biztosítja az utast arra az esetre, ha indulás előtt 96 órán belül elkészített PCR-teszteredmény pozitív lenne, illetve teljeskörű Covid-fedezetre kiterjesztett utazási biztosítás nélkül nem lehetséges a belépés az úticélokra jelenleg – hívta fel a figyelmet Hargitai Éva, a Tensi Holiday értékesítési vezetője.

Arra is figyelmeztetett, hogy ameddig a nyári charteres nyaralóprogramokra és csoportos körutazásokra van lehetőség kedvező előleggel, vagy akár 0 forinttal is jelentkezni, addig az egzotikus nyaralásoknál erre nincs lehetőség, napi árképzés van, elérhetőek akciós árak, de a szezon rövid, a helyek száma korlátozott.

Mivel Magyarországon továbbra is érvényben vannak a járványügyi korlátozások, ezért a visszatérést is gondosan meg kell tervezni. Az országba visszaérkezve ugyanis 10 nap kötelező karantén vár mindenkire. Ez kiváltható két 48 óra különbséggel elkészített negatív PCR-teszteredménnyel, ami általában 5-6 napot vesz igénybe.

Címlapkép: Getty Images