Európa legjobb digitális innovációs központjának választották a szombathelyi központú am-LAB-ot

A Pannon Gazdasági Hálózat (PBN) digitalizációs laborját, a szombathelyi központtal működő am-LAB modern gyártástechnológiai laborját választották január 27-én Európa legjobb digitális innovációs központjának – jelezte a PBN a Portfolio szerkesztőségének.

"Példaértékű a magyar am-LAB tevékenysége" - jelentette ki az 1. Európai Digitális Innovációs Központ konferencián megnyitóbeszédében Thierry Breton, belső piacért felelős EU-biztos, kiemelve 3000 résztvevő előtt a hazai szervezetet – olvasható az Országos Sajtószolgálat oldalán.

Ezt követően került sor a díjátadóra, ahol a központot létrehozó Pannon Gazdasági Hálózat vezetője, Dr. Barta Balázs mondott köszönőbeszédet. Elmondta, hogy különösen azért fontos a megtisztelő díj, mert mutatja, hogy vidékről, Közép-Kelet Európából is el lehet érni európai szinten is elismert eredményt.Az am-LAB négy éve működik, fő fókuszában a digitalizációs technológiai és a gazdasági szempontok ötvözése áll. Többek között azzal sikerült európai szinten is kiemelkednie, hogy a járvány ellenére közel 60 hazai és nemzetközi, digitalizációs eszközök használatát bemutató képzést szervezett több ezer szakember és érdeklődő számára és számos kutatás-fejlesztési projektet indított el sikeresen 2020-ban, együttműködve közel 500 nemzetközi partnerrel, egyetemmel, kutatóintézettel.

