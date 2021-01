Eldurvult vita után kiderült: sok százezer magyar nem jut egyelőre a brit vakcinához és hiába izmozik az Európai Bizottság

A szerda napközbeni kemény üzengetések után este mégis részt vett az EU vakcinabeszerzési bizottsági ülésén az AstraZeneca vezérigazgatója, amelyen kiderült, hogy nem 60%-kal, hanem 75%-kal kevesebb vakcinát tud leszállítani március végéig a cég az EU-nak és ez ellen gyakorlatilag egyelőre ethetetlen az Európai Bizottság, pedig az előlegfizetés visszatartásában, visszakövetelésében, esetleg pereskedésben is gondolkodik - rajzolódik ki a Politico helyzetjelentéséből. Közben holnap várhatóan megadja az engedélyt az uniós gyógyszerhatóság a cég készítményének felhasználására, így február elejétől jöhetnek a szállítmányok. Az AstraZeneca és a Bizottság közötti vakcina szállítási vita Magyarország számára is kifejezetten nagy jelentőségű, mert ha az eredeti szerződéshez tartaná magát a cég, akkor márciusig 1,76 millió ember juthatna itthon vakcinához, de ahogy most kinéz a helyzet, csak 431 ezernek lenne erre lehetősége.

Példátlanul durva kommunikációs üzenetváltásokba torkollt az elmúlt napokban az Európai Bizottság és a világ egyik legnagyobb gyógyszergyártójának, az AstraZenecának a vitája a koronavírus elleni vakcinák szállítási szerződése miatt. Ennek előzménye az, hogy míg a brit-svéd céggel az Egyesült Királyság májusban, addig az Európai Bizottság csak 3 hónappal később kötött előzetes beszállítási szerződést. A cég vakcina gyártásának felfuttatására a Bizottság 336 millió eurónyi előleget bele is írt a szerződésbe és mostanáig már egy jó részét ki is fizette.

Az összesen 400 millió uniós állampolgárnak elegendő beszállítási szerződésben a cég azt vállalta, hogy idén március végéig 80 millió főnek szállít vakcinát, de múlt pénteken arról értesítette a Bizottságot, hogy nem tisztázott termelési-logisztikai okok miatt csak 31 millió főnek elegendő mennyiséget tud szállítani (kb. 60%-kal kevesebbet).

Erre az EU legfelső vezetése is kommunikációs össztüzet zúdított a cégre, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeket igenis be kell tartani, mire a cég vezérigazgatója egy keddi olasz lapinterjúban felfedte azt a bizalmas információt a megállapodásból, hogy

valójában nincs is semmiféle szerződéses kötelezettségük, mert egy ún. „megteszünk minden tőlünk telhetőt” klauzula van a megállapodásban.

Erre a Bizottság azzal védekezett, hogy ez a klauzula minden hasonló beszerzési helyzetben benne van a szerződésekben, hiszen ezt még akkor kötötték tavaly nyáron, amikor még fokozottak voltak a bizonytalanságok a vakcinák körül. Éppen ugyanezzel védekezik a cég is, hogy ne lehessen számon kérni rajta jogilag a megállapodásba beleírt szállítási ütemezést.

A cég azt hangsúlyozza, hogy minden tőle telhetőt megtesz a minál több szállítás érdekében, de meg kell érteni, hogy egy összetett folyamat a gyártás és idő kell a kapacitások felpörgetéséhez. A brit kormány pedig egyébként is előbb szerződött velük, illetve brit gyárként érthető, hogy a brit kormány elvárja tőlük azt, hogy előbb az Egyesült Királyság igényeit elégítse ki a cég. A keddi interjúban a vezérigazgató konkrétan ki is mondta, hogy csak azután tudnak majd a brit gyárakból többet szállítani az EU-ba, ha a felpörgetett brit oltási terv nyomán ott már kielégítették az igényeket.

Erre a Bizottság azt dörgöli a cég orra alá, hogy a jelenlegi kiélezett járványügyi helyzetben, amikor az EU-ban is naponta emberek ezrei halnak meg, elfogadhatatlan az az érvelés, hogy annak szállítanak először, aki korábban rendelt, hiszen van egy érvényes szerződés, amelynek igenis be kell tartania a számszerű vállalásait és amelyhez előzetesen már pénzt is adtak. Az EU azt is felrója, hogy amikor a brit vakcinagyárak termelése akadozott decemberben, akkor az AstraZeneca igenis át tudott irányítani kapacitásokat belga és holland gyárakból a brit igények kiszolgálására, így most fordított helyzetben a Bizottság szerint jogosan várja el azt, hogy a brit gyárakból irányítson át legyártott vakcinákat a cég, hogy az EU felé vállalt kötelezettségét be tudja tartani.

Egy ennyire eldurvult kommunikációs küzdelemben tegnap napközben még az sem volt biztos, hogy a cég képviselője részt vesz az EU vakcinabeszerzési bizottsági ülésén, mert délelőtt úgy tűnt, hogy lemondta azt, de aztán szerda este végül sor került az eseményre és ezután felháborodott, illetve csalódott Tweetekben közölte azt az egészségügyi uniós biztos, Stella Kyriakides (fenti képünkön), hogy még mindig nem kaptak valódi magyarázatokat a terv alatti szállításokra a cégtől, és az EU egységes abban, hogy igenis elvárja a korábban vállalt szerződéses kötelezettségek betartását.

Stella Kyriakides azt azonban nem árulta el a tweetekben, ami a Politico helyzet összefoglalójában benne van, miszerint az ülésen kiderült: a 80 millió főnek elegendő vakcina mennyiség helyett nem 31 millió főnek elegendőt (kb. -60%), hanem csak 20 milliónak elegendőt (-75%) tud március végéig szállítani a cég (bár a cikk elején 75 millió dózissal kevesebbről írnak, lejjebb viszont már arról, hogy csak 25%-ot kap az EU a megígérthez képest, mi utóbbit fogadjuk el pontosnak – a szerk.). Ez azért is érdekes, mert a keddi olasz lapinterjúban még maga a vezérigazgató mondta azt, hogy 17-17 millió főnek elegendő dózist fognak tudni szállítani februárban és márciusban, azaz összesen 34 millió főnek elegendőt. Ehhez képest két nappal később már csak 20 millió darabról van szó, ha jól értjük.

Kifejezetten nagy jelentőségű Magyarország számára is, hogy mennyit tud szállítani a brit cég márciusig, mert abból mi is lakosságarányosan részesülünk (kb. 2,1%).

Ha a cég márciusig 80 millió főre elegendő mennyiséget tudna szállítani (itt a dózist úgy vesszük, hogy ebből mindkét oltás teljesíthető egy-egy emberre), akkor akár 1,725 millió magyart is be lehetne oltani, ha csak a vezérigazgató által jelzett 34 milliót, akkor 733 ezret, ha viszont csak a fenti cikkből kirajzolódó 20 milliót, akkor mindössze 431 ezer főt.

Sok százezer fővel kevesebb lenne tehát a beolthatók köre idehaza és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy a 65 év feletti korosztályra kevés a vizsgálati eredmény és német információk szerint azok is gyenge hatékonyságot mutatnak.

A brüsszeli lap szerint összességében az látszik egyelőre, hogy a cég akarata érvényesül, a Bizottság nem tudja rákényszeríteni a céget a korábban vállalt szállítási számok betartására még azzal együtt sem, hogy próbál nyomást gyakorolni rá a 336 milliós kiutalás egy részének visszatartásával, a pénz esetleges visszakövetelésével, vagy több évig tartó pereskedéssel, legalábbis mérlegel ilyen lépéseket. A nyomásgyakorlás eszközeként az uniós biztos még azt is felvetette, hogy hozza nyilvánosságra az AstraZeneca a megkötött szerződést, mert abból igenis kiderülne, hogy pontosan mit és mikorra is vállalt a cég és így az is kiderülne, hogy igenis teljesítenie kell, nemcsak a belga és holland, hanem akár a brit gyárakból átirányított készletek segítségével is.

Közben a Csatorna másik partján tegnap Boris Johnson brit miniszterelnök arról nyilatkozott, hogy biztosak benne: amit megígért a cég nekik vakcinaszállítások terén, azt teljesíteni is fogja és nem szól bele a cég és a Bizottság közötti vitába, azt rendezzék egymással a felek. Azt azért odaszúrta, hogy tessék: milyen jó, hogy kilépett az ország az EU-ból és így nem is kellett részt vennie a közös vakcinabeszerzésben, ami láthatóan nehézségeket okoz.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images