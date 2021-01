Koronavírus: megérkeztek a csütörtöki számok, 1500 felett az új betegek száma

1569 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 363 450 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - olvasható a tájékoztató portálon. Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 291 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 249 003 fő, az aktív fertőzöttek száma 102 156 főre csökkent. 3669 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 255-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 161 215 fő kapott oltást, közülük 26 293 fő már a második oltását is megkapta.

Közösséget építünk!

Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek ide kattintva.

Az 1569 új eset az előző napok adataihoz képest magasnak tekinthető, legutóbb január 14-én volt ilyen magas a napi új fertőzöttek száma. A napi esetszámokban ugyanakkor rendszeresen látunk ilyen jellegű ugrásokat, egy-egy kiugró adatnak tehát nincs nagy jelentősége (annál is inkább, mert a fertőzöttek száma ennél lényegesen nagyobb, így csak az elvégzett tesztek függvénye, hogy ebből épp mennyit detektálnak egy nap alatt). A trend viszont továbbra is stagnálást mutat.

Az elhunytak száma sajnos ma is relatíve magas, 93 embert veszítettünk el koronavírus miatt. Ez a mutató az elmúlt napokban szintén változatosan alakult, itt is megfigyelhetők a napi esetszámoknál látott csúcsok és völgyek. Szerencsére a trend lassú, de fokozatos csökkenést mutat, de ha ez a trend kitart, még akkor is számolnunk kell vele, hogy a következő napokban is érkezhetnek 100 körüli halálozási adatok.

A kórházban ápoltak száma 140 fővel csökkent az elmúlt napon, míg a lélegeztetőgépen levők száma pont ugyanannyi, mint tegnap volt. A lélegeztetettek számában nagyjából egy hete platózást látunk, remélhetőleg a következő napokban csökken majd ez a szám is.

Az előző 24 órában 13 093 darab tesztet végeztek el, ez némileg alacsonyabb, mint az előző hét napi átlaga (13 926). Ennélfogva a pozitivitási ráta is nőtt a teszteken belül, január 19. után ismét 10% fölé emelkedett.

Az átoltottság rendkívül lassan növekszik: az előző 24 órában nagyjából 8500-an kaptak oltást, az összes beoltott száma 161 215. A második oltáson összesen 26 293-an estek át. Ez azt jelenti, hogy a lakosság mindössze 1,65%-a kapta meg az első, és csak 0,27%-uk a második oltást. A betegségen az elmúlt 6 hónapban átesettek számát figyelembe véve a becsült immunitás a társadalomban alig több, mint 5%.

"Az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása napokon belül lezárul, mától az idősotthonokra összpontosulnak az oltások. Az a cél, hogy a következő napokban minden idősotthonba és bentlakásos szociális intézménybe eljussanak az oltócsapatok" - olvasható a tájékoztató portálon.

A legtöbb beteget Budapesten találták az elmúlt 24 órában, 251-et. Pest megyében 185 beteg volt, a többi megyében viszont mindenütt 100 alatt volt a fertőzöttek száma, a legkevesebb Somogy megyében (40 új eset). Az elmúlt héten szintén Budapesten találták a legtöbb fertőzöttet, 1210-et, Pest megyében 950 új eset volt. Békésben csak 194 új eset volt az elmúlt héten.

Lakosságarányosan Budapest nem számít kiugróan fertőzöttnek, ebben a mutatóban Baranya megye áll a legrosszabbul: 100 ezer főre 122 új beteg jutott az elmúlt héten, Budapesten ugyanez a szám 69, Pest megyében 74.

Címlapkép: Getty Images