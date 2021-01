Nőtt az amerikai GDP a negyedik negyedévben

Évesített szinten 4%-kal nőtt az amerikai GDP 2020-ban a negyedik negyedévben a frissen közölt adatok szerint. Éves szinten 3,5% volt a visszaesés.

Az elemzői konszenzussal tökéletesen egyező mértékben, 4%-kal nőtt az amerikai gazdaság negyedik negyedéves teljesítménye évesített alapon. Ez azt jelenti, hogy az amerikai gazdaság a negyedik negyedévben nagyjából 1%-kal növekedett az előző negyedévhez képest. Éves szinten 3,5% volt a visszaesés.

Az adat kedvező, ugyanis a negyedik negyedévben Európában és az Egyesült Államokban is romlott a járványhelyzet, és a különböző indikátorok is romlásról árulkodtak Amerikában. A 4%-os növekedés ehhez képest szép teljesítmény, bár messze elmarad a harmadik negyedéves 33,4%-os növekedéstől (ez szintén az egész évre vetített szemlélet, valamint a második negyedév rettenetesen rossz adata miatt tűnik ennyire kiugrónak).

Az amerikai gazdaság még mindig a 2019-es szint alatt teljesít, és jó esetben idén év végére tudja ledolgozni a visszaesést.

A GDP-vel egyidőben érkezett a heti munkanélküliségi adat is, eszerint újabb 847 ezer ember adott be segélykérelmet a január 22-i héten. Ez kevesebb, mint az elmúlt hetek átlaga és az elemzői várakozást is alulmúlta.

